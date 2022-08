La ligne de voyage de Pelosi à Taiwan pourrait affecter le déploiement de l’iPhone 14 – médias

Le dernier smartphone d’Apple pourrait être retardé au milieu de la répression de la Chine contre l’étiquetage avec toute référence à Taïwan

La visite controversée de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi (D-Californie) à Taïwan pourrait avoir des ramifications négatives pour l’entreprise la plus précieuse des États-Unis, car de nouvelles restrictions d’étiquetage imposées par Pékin pourraient retarder l’introduction du dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 14. Le retard possible a été signalé pour la première fois. par le site GSMArena.

Il s’avère que les iPhones sont fabriqués avec des puces fournies par le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, et que de nombreux combinés sont assemblés en Chine par un autre partenaire taïwanais, Pegatron. À la suite de la visite de Pelosi à Taipei la semaine dernière, le Parti communiste chinois (PCC) aurait promis de commencer à interdire toute référence à Taïwan ou à la ROC (République de Chine) sur les produits entrant sur le continent.

Selon un rapport publié vendredi par l’agence de presse japonaise Nikkei, les expéditions de pièces à l’usine de Pegatron à Suzhou, à l’ouest de Shanghai, ont été interrompues car elles ont été contrôlées pour les violations d’étiquetage. Pegatron a nié que la production ait été affectée, mais Apple a ordonné à ses fournisseurs de se conformer strictement aux nouvelles exigences douanières et d’éviter d’étiqueter les produits comme ‘fabriqué en Taïwan’ ou ‘fabriqué en République de Chine’, dit Nikki.

Les violations pourraient entraîner la saisie des envois par les autorités chinoises, ou au moins le blocage en douane et le retard. Les renvoyer pour réétiquetage entraînerait également des retards. En vertu de réglementations annoncées pour la première fois en 2015, la Chine exige que les produits en provenance de Taïwan soient étiquetés ‘fabriqué à Taïwan, Chine’ ou ‘Taipei chinois’.

Taïwan se gouverne depuis 1949, lorsque les forces nationalistes ont fui vers l’île après avoir été vaincues par la République populaire de Chine nouvellement déclarée. Le PCC s’oppose depuis longtemps à ce que Taïwan s’appelle la République de Chine, la considérant comme un territoire souverain chinois.

Pékin, qui a fermement condamné la visite de Pelosi comme portant atteinte à la souveraineté de la Chine, a réagi en rompant les liens militaires et climatiques avec Washington.

Les enjeux seraient élevés si la montée des tensions conduisait à des restrictions commerciales plus strictes. Le complexe de Suzhou de Pegatron fabrique des produits pour de grandes sociétés américaines telles que Microsoft et Tesla. Apple, Microsoft et Tesla se classent comme les plus grandes, les deuxièmes et les cinquièmes plus grandes entreprises américaines en valeur marchande.

Cela n’aide probablement pas que de hauts dirigeants taïwanais, dont le vice-président de Pegatron, Jason Chen, et le fondateur de TSMC, Morris Chang, aient été photographiés en train de rencontrer Pelosi lors d’un déjeuner organisé par la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen.

Apple a pris la décision inhabituelle de diversifier la production de son iPhone 14, selon l’analyste Kuo Ming-chi de TF International Securities. Une usine Foxconn en Inde vise à commencer à expédier les nouveaux iPhones à peu près au même moment où les combinés assemblés en Chine commencent à être déployés, au second semestre de cette année, a déclaré Kuo vendredi.