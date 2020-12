Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Si vous étiez aussi enthousiasmé par le lancement de la ligne de vêtements des sœurs Culpo chez Macy’s que nous, vous ne voudrez pas manquer ceci: Nouvelles Arrivées sont maintenant en direct. Nous avons rattrapé Olivia, Sophia et Aurora Culpo pour discuter de certains de leurs pièces préférées de cette nouvelle goutte, ainsi que l’inspiration derrière leurs créations.

Drop two est définitivement différent de drop one, qui a vu beaucoup de vêtements de détente. Cette goutte, nous voyons plus de glam et de paillettes! Quelle a été l’inspiration?

Olivia: Cette baisse est un peu plus orientée vers les vacances. Même si nous resterons en sécurité à la maison pendant les fêtes, c’est toujours amusant de s’habiller un peu de paillettes pour la saison. Nous avons encore des ensembles confortables pour que vous soyez à l’aise à la maison. Nous avons également ajouté des masques non chirurgicaux assortis pour quelques-uns des articles que nous sommes vraiment ravis que les gens se coiffent.

Comment décririez-vous l’ambiance de cette goutte?

Olivia: Cette goutte est un pas en avant par rapport à notre dernière goutte. Nous avons expérimenté un peu certains motifs et imprimés et incorporé des ensembles de paillettes et de strass. Nous avons également voulu continuer avec le thème de la polyvalence sur toutes les pièces, similaire à la dernière goutte. Par exemple, nous avons des pantalons de survêtement qui se glissent dans des shorts, ce qui est vraiment amusant. L’une de nos pièces préférées est un blazer en tricot, c’est donc comme si vous étiez habillé en blazer, tout en portant un sweat-shirt – parfait pour travailler à la maison!