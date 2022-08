La ligne de Tony Gustavsson dans le moment du sable

Lorsque les Matildas lanceront leur match contre les médaillés d’or olympiques du Canada à Brisbane samedi, il ne restera que 320 jours avant le début de la Coupe du monde féminine 2023.

Que 10 mois et 17 jours représentent une longue période de temps ou une fenêtre trop brève, tout est question de perspective.

Avec huit victoires en 24 matches, la statistique souvent mentionnée depuis que Tony Gustavsson a été nommé entraîneur-chef, les fans australiens ont désespérément besoin d’être rassurés sur le fait que leur équipe nationale est sur la bonne voie pour la gloire de la Coupe du monde – et ces derniers temps, les jours semblent s’écouler. trop rapidement.

Le coup de poing 7-0 en juin que Matildas (certes en sous-effectif) a subi aux mains d’une équipe espagnole classée n ° 8 mondiale, n’a pas fait grand-chose pour apaiser la peur du public d’un échec à domicile en juillet prochain mais, avec le retour des stars régulières, cette série amicale de deux matchs contre une équipe canadienne quelque peu en développement présente l’occasion idéale de restaurer la foi.





Après le luxe de 18 mois à expérimenter différentes combinaisons, y compris le sang de 17 débutants, la «ligne dans le sable» autoproclamée de Gustavsson signifie que la pression est maintenant exercée pour trouver une certaine cohérence avec un groupe de base.

En revanche, la phase de préparation de la Coupe du monde ne fait que commencer pour l’entraîneure canadienne Bev Priestman après que son équipe ait récemment obtenu sa qualification en progressant dans la phase de groupes du Championnat CONCACAF W 2022 en juillet.

Priestman a inclus 18 joueurs de cette équipe, qui a finalement terminé finaliste aux États-Unis au Mexique, mais elle a signalé que certaines absences notables ont créé l’opportunité pour d’autres d’impressionner dans cette fenêtre.

“Je pense que si loin de la Coupe du monde, il est logique d’utiliser cela pour évaluer de nouveaux joueurs dans l’environnement”, a déclaré Priestman après avoir annoncé son équipe.

Actuellement 7e au classement féminin de la FIFA, les Canadiennes seront privées de Deanne Rose, Vanessa Gilles et Jayde Rivière (blessures), ainsi que d’Ashley Lawrence (raisons personnelles) et de la gardienne Steph Labbe, qui a pris sa retraite en avril.

La défense solide comme le roc qui est devenue la marque de fabrique des Canadiennes est mise à l’épreuve en l’absence de Lawrence, Rivière et Gilles, qui, avec Kadeisha Buchanan, ont formé une formidable ligne arrière au Championnat CONCACAF W, ne concédant qu’une seule fois en cinq matchs.

Même si les Australiens exécutent le plan visant à percer une défense canadienne remaniée, cependant, ils devront encore dépasser Kailen Sheridan, qui a repris les gants de Labbe à la retraite avec aplomb, se méritant le prix Golden Glove en tant que meilleur gardien du tournoi. au Mexique.

Le tournoi CONCACAF W a également prouvé que l’équipe avait des options à l’autre bout du terrain sans compter sur la toujours verte Christine Sinclair, qui cherchera son 191e but lorsqu’elle se dirigera vers Down Under pour une 316e sélection. Jessie Fleming – une coéquipière de Sam Kerr à Chelsea – a marqué trois des 12 buts de l’équipe en partageant les honneurs du soulier d’or avec sa compatriote, la milieu de terrain de la Juventus Julia Grosso.

En plus de tester de nouvelles combinaisons sur le parc, Priestman a également noté l’avantage de vivre les conditions auxquelles le Canada sera confronté lorsqu’il se rendra à la Coupe du monde l’année prochaine, notamment les déplacements importants et le décalage horaire.

Dans cette fenêtre, ce décalage de voyage sera toujours un sentiment familier pour la majorité des Matildas, avec seulement Cortnee Vine et Larissa Crummer basées localement.

L’attaquante nouvellement engagée d’Aston Villa, Emily Gielnik, a également rejoint le camp lundi, mais le reste du contingent étranger n’a pas pu voyager tant que ses engagements du week-end n’étaient pas terminés, ce qui signifie que la première séance de Gustavsson avec l’équipe complète a eu lieu mercredi.

Kerr est revenu d’une quatrième nomination consécutive pour le Ballon d’Or Féminin, les fans espérant voir la célébration du but de l’attaquant talismanique à domicile après qu’il ait été immortalisé sur la signalisation au stade Stamford Bridge de Chelsea.

Alors que le retrait tardif de Hayley Raso l’a vue remplacée par la princesse Ibini lundi, l’équilibre de l’équipe reste inchangé et la formation de l’équipe est attendue avec impatience alors que les observateurs attentifs des Matildas recherchent un indice sur qui est dans les plans finaux de Gustavsson.

La compétition pour les gants est féroce avec Lydia Williams, Teagan Micah et Mackenzie Arnold qui espèrent tous être les derniers à se tenir entre les bâtons lorsque le manège des gardiens de but s’arrêtera.

Avec un trou de la taille d’Ellie Carpenter toujours dans la ligne de fond, Charli Grant a montré qu’elle possédait de nombreux traits similaires avec son endurance et ses courses vers l’avant et pourrait avoir une autre occasion de se cimenter dans une défense qui voit Steph Catley et Alanna Kennedy revenir après avoir été reposé. pour la fenêtre de juin.

Le rétablissement rapide de Chloe Logarzo après une déchirure du LCA en septembre lui a valu une place dans le giron, et même s’il est peu probable qu’elle voie beaucoup de minutes, voire aucune (venant de revenir au football de compétition), Gustavsson a déclaré qu’il tenait à elle. pour “voir le playbook”.

La composition du milieu de terrain dans ce livre de jeu sera un aperçu clé de son plan de match à long terme, et ici, le Suédois n’a que l’embarras du choix. Même sans Logarzo (et l’expérimentée Elise Kellond-Knight, qui vient également de revenir sur les terrains en Suède après une longue période hors compétition), le talent au milieu du parc ne manque pas avec Emily van Egmond, Aivi Luik, Mary Fowler, Tameka Yallop, Kyra Cooney-Cross et une Katrina Gorry complètement rajeunie ne sont que quelques-unes des options disponibles.

Quels que soient les 11 joueurs qui obtiennent le feu vert contre le Canada ce week-end, les fidèles de Matildas réclament un certain élan, convaincus sans aucun doute qu’avec une certaine constance, l’Australie peut égaler le récent exploit des femmes anglaises et soulever un trophée à domicile.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a donné une masterclass sur la puissance de la cohérence lorsqu’elle a guidé les Lionnes vers leur célèbre victoire aux Championnats d’Europe féminins.

La Néerlandaise, qui a été nommée entraîneure féminine de l’année de l’UEFA et compte 18 victoires en 20 matchs à la tête de l’Angleterre, a déployé exactement le même onze de départ pour chaque match du tournoi, même lorsque le résultat était purement académique – le premier entraîneur en Euros histoire de le faire (hommes ou femmes).

C’est un scénario qui n’est pas sans rappeler lorsqu’elle a emmené les Pays-Bas à la gloire de l’Euro à domicile en 2017, alors qu’elle n’utilisait que 13 joueurs tout au long du tournoi. Le résultat? Les joueurs comprenaient leur rôle et celui de leur entourage, les remplaçants connaissaient leur impact et leur valeur, et chacun connaissait sa responsabilité au sein de l’équipe.

Alors combien de temps a-t-elle eu besoin de se préparer ?

Wiegman n’avait que 308 jours entre sa signature en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre et le début de l’Euro – donc de ce point de vue, 320 jours de préparation jusqu’au coup d’envoi de la Coupe du monde féminine, c’est beaucoup de temps pour les Matildas, mais le moment de commencer est à présent.