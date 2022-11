La ligne de plainte électorale du comté de Kane ouvrira le 8 novembre – Shaw Local

Les électeurs qui observent ou rencontrent des problèmes de vote ou des irrégularités le jour du scrutin doivent les signaler au bureau du procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser, selon un communiqué de presse.

Toute personne qui subit ou est témoin d’éventuelles activités électorales illégales telles que la campagne électorale, des pancartes de campagne placées illégalement ou le refus du droit de vote dans l’un des 291 bureaux de vote du comté de Kane doit appeler le 630-208-5328.

La ligne de plainte sera disponible de 6 h à 19 h le jour du scrutin, le mardi 8 novembre.

Les représentants du bureau du procureur de l’État du comté de Kane recevront les plaintes concernant les violations potentielles des lois électorales de l’Illinois et sont prêts à se rendre dans les bureaux de vote pour assurer le respect des lois électorales de l’État, indique le communiqué.

La ligne de plainte est réservée au jour du scrutin et non aux questions électorales, telles que les heures et les lieux de scrutin.

Les électeurs qui rencontrent ou sont témoins de problèmes dans un bureau de vote pendant la période de vote anticipé ou les électeurs qui ont besoin d’informations électorales doivent appeler la ligne d’assistance électorale du greffier du comté de Kane au 630-232-5990.