La ligne de mode de la pionnière Ree Drummond propose de nouveaux styles d’automne

Si vous cherchez une raison de pimenter votre garde-robe pour l’automne, nous avons des nouvelles : la ligne Walmart de Ree Drummond a discrètement lancé de nouveaux styles d’automne, y compris des vêtements et des accessoires pour temps froid à partir de 14 $.

Les femmes pionnières baisse de mode récente présente les fleurs emblématiques de Drummond, des détails de volants et des coupes confortables — avec une touche saisonnière. Faites le plein de robes midi, de basiques confortables, de chemisiers à manches longues et bien plus encore avant qu’ils ne soient épuisés.

Nouveautés mode de The Pioneer Woman

Enveloppement au point de surjet avec ceinture

Walmart



Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus confortable que ça enveloppe polaire? Cette pièce superposée s’ouvre comme un cardigan et se cintre à la taille, avec des manches cape flottantes et des bordures en point de surjet. Il est confectionné dans un tricot d’épaisseur moyenne qui semble aussi confortable et coûteux que le cachemire. Enfilez-le sur un col roulé ou une chemise boutonnée blanche impeccable avec un jean slim et des ballerines à bout renforcé, et vous êtes prêt pour n’importe quelle journée d’automne.

Mini-robe à volants

Walmart



Ce robe volantée échantillonne l’esthétique coquette tendance avec son décolleté en cœur, ses manches transparentes, ses détails volants et son motif floral intégral. Il est disponible dans les tailles S à 3XL et présente une forme subtile grâce à des fronces à la taille, et il est également doublé pour un peu de chaleur et de pudeur. Augmentez-le avec des leggings et des talons, ou optez pour un feutre et des bottines douillettes pour un style décontracté.

Gants en similicuir avec boucle

Walmart



Les gants sont un accessoire d’automne tellement sous-estimé pour créer presque n’importe quel look. Une paire assortie à vos bottes, veste ou sac à main rapporte des points de style importants, et ceux-ci gants en simili cuir – en noir, beige et cognac – sont disponibles dans des tailles adaptées aux petites et grandes mains. Chaque paire est complétée par une boucle à lanières qui correspond à celle de ce modèle. enveloppement fluide.

Fedora camel avec bande d’écharpe florale

Walmart



Gardez votre tête au chaud – ou cachez une mauvaise journée avec vos cheveux – avec ceci fedora chameau de La femme pionnière. Une bande d’écharpe florale aux couleurs chaudes d’automne fait de ce chapeau à larges bords un incontournable pour les tenues décontractées, parfait avec ce chemisier dans le même motif assorti ou un gros pull. Le chapeau a une finition feutrée douce avec un lien réglable à l’intérieur pour s’adapter à une gamme de tailles de tête.

Continuez à lire pour découvrir d’autres styles récemment ajoutés à la ligne de mode de Ree Drummond, puis consultez le goutte d’automne entière de La femme pionnière chez Walmart.

Robe mi-longue à corsage smocké

Walmart



Pull jacquard à col bateau

Walmart



Blouse à volants et col fendu à manches longues

Walmart



Wrap Ruana à bordure cloutée

Walmart



Blouse en tricot à matières mixtes