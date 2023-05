La ligne de fond de teint de 40 teintes d’une survivante canadienne des brûlures est reprise par le géant de la beauté Sephora

Basma Hameed vit son rêve d’enfant de créer ses propres cosmétiques. Elle a développé un fond de teint de 40 teintes appelé Basma – qui se vend maintenant en ligne et qui sera bientôt disponible dans les magasins du géant de la beauté Sephora.

« C’est encore difficile à croire, mais c’est incroyable », a déclaré Hameed, 36 ans, à propos de son succès. « Tu ne le fais pas [expect] quelqu’un qui a survécu à des brûlures pour lancer une marque de produits de beauté. »

Quand elle avait deux ans, vivant dans son pays natal, l’Irak, Hameed a été brûlée par de l’huile chaude dans un accident de cuisine, laissant des cicatrices permanentes sur une partie de son visage qui en ont fait une cible pour les intimidateurs.

« J’ai été appelée de tous les noms que vous pouvez imaginer », a-t-elle déclaré. « Ils se contenteraient de pointer du doigt et de rire. »

Hameed a commencé à expérimenter le fond de teint à l’âge de six ans pour camoufler ses cicatrices, mais elle a déclaré que les produits disponibles étaient trop lourds et ne se fondaient pas bien avec sa peau.

« J’avais beaucoup de décoloration dans ma brûlure. J’ai toujours lutté, même pour trouver ma teinte », a-t-elle déclaré. « J’avais l’impression de n’être représentée par aucune des marques de beauté. »

Hameed est montrée à l’âge de deux ans, après avoir été brûlée par de l’huile chaude dans un accident de cuisine en Irak qui a laissé une partie de son visage définitivement marquée et fait d’elle une cible pour les intimidateurs. (Soumis par Basma Hameed)

Jusqu’à récemment, de nombreuses fondations offert des gammes de teintes limitées qui n’ont pas reconnu leur clientèle diversifiée.

« Je me suis promis qu’un jour j’aurais ma propre marque de beauté, où tout le monde se sentirait accepté », a déclaré Hameed.

Sa famille a immigré à Toronto quand elle avait neuf ans. En tant que jeune adulte, Hameed a établi une carrière réussie dans le camouflage des cicatrices, une technique où les cicatrices sont tatouées avec de l’encre de couleur chair.

REGARDER | Les tatouages ​​de Basma Hameed sur les cicatrices de brûlures : Les tatouages ​​camouflent les cicatrices de brûlures Basma Hameed est une tatoueuse paramédicale qui dissimule les cicatrices de brûlures avec de l’encre permanente

En 2011, Hameed a ouvert sa première clinique de camouflage de cicatrices à Toronto et a acquis une reconnaissance internationale pour son travail . En 2016, elle a ouvert une deuxième clinique à Los Angeles, où Hameed a déclaré avoir traité des célébrités et des membres de la royauté (mais elle ne divulguera pas de noms).

Utilisant son expérience dans le camouflage des cicatrices, Hameed a déclaré qu’elle avait développé son fond de teint léger de 40 teintes au cours des cinq années suivantes.

« Je comprenais si bien les couleurs que je pouvais personnaliser le teint de n’importe qui. »

Une vive concurrence

L’industrie de la beauté a commencé à adopter, en masse, des produits plus inclusifs suite au succès de la marque Fenty Beauty de la pop star Rihanna. Il a été lancé en 2017 avec un fond de teint de 40 teintes qui marqué grand avec les clients .

En réponse, les principaux concurrents ont élargi leurs gammes de teintes .

« C’est du bon sens commercial, mais c’est aussi la réalité », a déclaré Cheryl Thompson, professeure agrégée en interprétation à l’Université métropolitaine de Toronto et auteure de Beauty in a Box : démêler les racines de la culture de la beauté noire au Canada.

« Il y a tout un monde là-bas qui n’est pas d’origine européenne. »

Cheryl Thompson est professeure agrégée à la Toronto Metropolitan University et auteure de Beauty in a Box: Detangling the Roots of Canada’s Black Beauty Culture. (Soumis par Calla Evans)

Les ventes au détail mondiales de cosmétiques ont totalisé 80 milliards de dollars en 2022, selon un nouveau rapport par les sociétés d’études de marché The Business of Fashion et McKinsey & Co. Le rapport prévoit que les ventes grimperont à environ 105 milliards de dollars d’ici 2027, alors que les marques de beauté recherchent de nouveaux marchés pour élargir leur clientèle.

Hameed a lancé sa fondation, Basma en 2021. Elle a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux après La maquilleuse de Kourtney Kardashian a fait l’éloge du produit et a publié des photos sur Instagram de la star de télé-réalité Kardashian le portant.

« Pour une petite marque de beauté, avoir quelqu’un comme Kardashian portant votre fond de teint, c’était important pour nous », a déclaré Hameed.

Sa plus grande rupture, cependant, est survenue en mars, lorsque Sephora a commencé à vendre le fond de teint Hameed sur son site de commerce électronique au Canada et aux États-Unis. Le détaillant a déclaré mercredi à CBC News qu’il commencerait bientôt à vendre Basma dans ses 100 magasins canadiens.

Hameed a passé cinq ans à développer un fond de teint léger de 40 teintes. Elle développe actuellement deux teintes plus profondes qui seront disponibles l’année prochaine. (Aloysius Wong/CBC)

Sephora s’est associé à Hameed dans le cadre de son plan d’action diversité et inclusion, qu’il a adopté en réponse à une campagne 2019-2020. enquête commandée par l’entreprise sur les préjugés raciaux dans le commerce de détail aux États-Unis . La majorité des acheteurs interrogés ont déclaré qu’ils estimaient qu’il y avait un manque de marques détenues par ou conçues pour des personnes de couleur.

Dans le cadre de son plan, Sephora Canada s’est engagée à vendre 25 % des marques de beauté appartenant à des entreprises racialisées d’ici 2026.

« [Basma Hameed] est au cœur de tout ce que nous essayons d’accomplir », a déclaré Thomas Haupt, directeur général national de Sephora Canada. « La diversité est importante pour nous en tant que marque, car il est essentiel que nous reflétions véritablement la communauté que nous représentons.

Nuances manquantes

Malgré son récent succès, Hameed fait toujours face à des défis. Certains concurrents de renom, comme la marque de Rihanna, proposent désormais des fonds de teint avec plus de 50 teintes.

Hameed a également récemment critiqué le fait que sa fondation n’est pas assez inclusive.

Golloria George, une blogueuse beauté, a déclaré dans une vidéo TikTok que la teinte la plus sombre de Basma était trop claire pour sa peau.

« Dans l’industrie de la beauté, les femmes brunes devraient se sentir incluses », a déclaré George, qui se décrit comme une femme noire à la peau foncée.

Bien que les produits de base soient devenus plus inclusifs, ils ne fournissent souvent pas suffisamment de nuances plus foncées, a déclaré Thompson de l’Université métropolitaine de Toronto.

« J’ai du mal à trouver du fond de teint », a-t-elle déclaré. « Ils n’ont tout simplement pas mis la science dans le développement des produits qui vont réellement traiter toutes les petites nuances de la peau noire. »

Hameed a déclaré qu’elle avait dû limiter sa ligne initiale à 40 teintes en raison de contraintes financières. Mais en réponse à la plainte de George, elle a passé plus de deux mois à développer deux teintes plus profondes qui seront disponibles l’année prochaine.

« Je veux m’assurer que tout le monde se sente inclus », a-t-elle déclaré.