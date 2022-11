Washington aurait lancé le seul appel sur la hotline militaire spéciale mise en place au début du conflit en Ukraine

Une hotline militaire spéciale américano-russe qui a été mise en place au début du conflit ukrainien pour éviter de dangereuses erreurs de calcul entre Washington et Moscou n’aurait été utilisée qu’une seule fois depuis le début de la crise.

Les États-Unis ont lancé le seul appel placé sur le soi-disant « déconfliction » ligne, a rapporté Reuters lundi, citant un responsable non identifié de l’administration du président Joe Biden. Cet appel a été fait pour communiquer “préoccupations concernant les opérations militaires russes à proximité d’infrastructures critiques en Ukraine”, dit le rapport, sans fournir plus de détails.

Reuters a émis l’hypothèse que l’appel aurait pu être lié aux opérations russes autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye ou aux craintes que les forces de Moscou ne fassent exploser le barrage de Nova Kakhovka dans le sud de l’Ukraine. Le responsable a déclaré que l’appel ne concernait pas un missile qui a atterri en Pologne au début du mois, tuant deux personnes et risquant un conflit plus large car Varsovie est membre de l’OTAN et est donc soumise aux dispositions de défense mutuelle du bloc militaire.















La ligne de déconfliction, qui relie le Commandement européen de l’armée américaine au Centre de gestion de la défense nationale russe, est l’une des nombreuses façons dont les deux pays dotés d’armes nucléaires peuvent communiquer entre eux en période de conflit. Les chefs de la défense américain et russe tiennent des pourparlers de haut niveau en de rares occasions. Le général en chef de l’armée américaine, le chef d’état-major interarmées Mark Milley, aurait parlé avec son homologue russe, Valery Gerasimov, à deux reprises depuis le début de l’offensive militaire de Moscou contre Kiev en février.

Outre ces pourparlers militaires, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et le directeur de la CIA Bill Burns se sont entretenus avec des responsables russes pendant le conflit. Les négociations américano-russes sur le contrôle des armements, qui devaient se tenir mardi au Caire, ont été reportées, a déclaré lundi à RT le ministère russe des Affaires étrangères.

Les responsables russes ont averti qu’à mesure que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN expédient de plus en plus d’armes avancées à Kiev, ils risquent de devenir des parties directes au conflit et de déclencher une confrontation plus large.