Pour reprendre les mots du Feuilleton, la Chambre des communes «estime officiellement que le gouvernement devrait mettre un terme à la réduction prévue du crédit universel et du crédit d’impôt pour travail en avril et donner une certitude aujourd’hui aux 6 millions de familles pour lesquelles il vaut un supplément 1 000 par an ».

Politiquement, cependant, c’est très important. Les whips du gouvernement ont ordonné aux députés conservateurs de s’abstenir, dans le but de faire paraître l’exercice plus hors de propos qu’il ne l’est et, de plus, parce qu’il y avait un risque que le gouvernement perde le vote. Malgré l’effort, il y a eu une rébellion conservatrice, y compris de nouveaux députés conservateurs qui ont capturé les prétendus sièges du mur rouge aux travaillistes en 2019, ainsi que certains anciens ministres. Une fois de plus, c’est la preuve qu’une majorité théorique de travail de plus de 80 ans n’est pas une défense contre la défaite dans un parti accro au complot, au factionnalisme et à la révolte. Boris Johnson n’a échappé à une autre humiliation (de défaite parlementaire ou de demi-tour d’urgence) qu’en offrant à ses propres dissidents des engagements caoutchouteux pour revoir les choses lors du prochain budget. Il y a des suggestions que le Trésor est prêt à «racheter» l’augmentation temporaire de 20 £ par semaine à la sécurité sociale avec un paiement final unique de 500 £ ou même 1 000 £.