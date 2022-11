La ligne de conseils sur l’éducation de Virginie voit les inquiétudes des parents

RICHMOND, Virginie (AP) – Les Virginiens ont utilisé une ligne de conseils sur l’éducation que le gouverneur Glenn Youngkin a mise en place pour soumettre des préoccupations concernant le programme, l’apprentissage à distance, les livres, les politiques de masque, les enseignants et d’autres sujets, selon un échantillon d’e-mails fournis aux organes de presse dans le cadre d’un accord de règlement.

Des commentaires positifs ont été inclus dans le lot d’environ 350 documents fournis cette semaine aux organes de presse qui ont poursuivi le gouverneur républicain en avril pour obtenir la divulgation de l’information. Mais la majorité des e-mails exprimaient de la colère ou de la frustration envers les enseignants, les administrateurs et les politiques de l’école, en particulier avec les protocoles COVID-19.

“Mes enfants ont un travail chargé, sans qu’aucune nouvelle matière ne soit enseignée”, a écrit un parent du comté de Spotsylvania en février, s’opposant au nombre de jours d’apprentissage à distance au lycée de son enfant.

Un autre parent a écrit au directeur de l’école de son enfant, en copiant l’adresse de la ligne de dénonciation, lui demandant de fournir des plans de cours et des feuilles d’objectifs de cours des enseignants de 7e année de son enfant.

Le parent voulait s’assurer que leur enfant n’était pas «enseigné sur des concepts qui divisent (ou en biologie, qu’on n’enseigne pas des campagnes LGBT qui divisent le genre avec un contenu de cours trop sexualisé)».

Le parent, dont le nom a été supprimé de l’e-mail, a déclaré que c’était uniquement à cause de l’apprentissage à distance pendant la pandémie que les parents avaient découvert «l’agenda secret de gauche, politiquement motivé et le lavage de cerveau de la théorie de la race critique -CRT».

Un autre parent s’est opposé aux augmentations de salaire accordées aux enseignants.

“Bien que les enseignants n’aient pas mis les pieds dans la salle de classe au cours de l’année scolaire 2020-2021, le district a alloué 32,7 millions de dollars pour donner aux éducateurs un salaire supplémentaire”, a-t-il écrit.

Youngkin, qui a beaucoup fait campagne sur l’éducation et sur la promesse de donner aux parents plus d’influence sur les programmes d’études de leurs enfants, a introduit la ligne téléphonique peu après son inauguration en janvier. Le même mois, il l’a vanté lors d’un entretien comme un moyen de s’assurer que son administration était au courant de ce qui se passait au niveau de l’école et de lui permettre de «répertorier» et «d’éradiquer» les cas de pratiques de division.

Un syndicat d’enseignants, des démocrates à l’Assemblée générale, certains parents et d’autres observateurs – y compris des célébrités qui ont eu vent de la ligne de dénonciation alors qu’elle attirait la couverture médiatique nationale – ont critiqué cette décision comme source de division, autoritaire et ciblant injustement les éducateurs.

De nombreux courriels adressés à la ligne de dénonciation soutenaient l’approche de Youngkin en matière de politique d’éducation.

Mital Gandhi, un parent du nord de la Virginie, a déclaré qu’il avait initialement écrit aux responsables locaux de l’éducation après avoir découvert que son district scolaire avait éliminé l’algèbre I de la liste des cours que les élèves de 6e année pouvaient suivre.

Gandhi a déclaré qu’il avait envoyé un e-mail à la ligne de dénonciation et au ministère de l’Éducation de Virginie. Un administrateur du département a répondu et a déclaré que l’État n’interdisait pas aux systèmes scolaires locaux d’autoriser les élèves de 6e année à suivre l’algèbre I. Gandhi a déclaré que son fils et plusieurs autres élèves de 6e année suivaient maintenant le cours.

Gandhi a écrit que la ligne de pourboire était un moyen de « niveler le terrain de jeu pour les parents et les élèves ».

“Ce que le gouverneur Youngkin a fait, c’est qu’il a donné plus de pouvoir aux parents”, a-t-il déclaré.

Une personne n’était pas d’accord avec l’approche de Youngkin et a utilisé la ligne de conseil pour l’exhorter à ne pas interdire la “théorie critique de la race” ou les livres controversés.

“S’il vous plaît, ne nous éloignez pas du progrès en soutenant ces notions rétrogrades de mouvement vers l’avant”, a écrit une femme, qui n’a pas dit si elle était un parent avec des enfants dans le système scolaire public.

Les agences de presse ont déposé des demandes de documents liés à la ligne de dénonciation, mais le bureau du gouverneur avait refusé de les fournir en raison de l’affirmation de l’administration selon laquelle les e-mails étaient des “documents de travail et de la correspondance” du bureau du gouverneur et ne devaient donc pas être divulgués en vertu du Virginia Freedom. de la loi sur l’information.

Youngkin et d’autres gouverneurs ont régulièrement utilisé l’exemption des documents de travail pour retenir un large éventail de documents.

“Le gouverneur souhaite que les électeurs puissent le contacter sans craindre que leurs communications ne restent confidentielles”, a déclaré Macaulay Porter, porte-parole de Youngkin, dans un communiqué.

Une coalition d’organisations de presse a intenté une action en avril, alléguant que Youngkin violait la loi sur les archives publiques.

Les organes de presse sont parvenus à un accord de règlement avec Youngkin le mois dernier qui demandait au ministère de l’Éducation de produire environ 350 documents en sa possession, y compris des courriels envoyés à la ligne de dénonciation. Le bureau du gouverneur n’était pas tenu de remettre les documents envoyés à son bureau.

“Cet accord de règlement est conclu à la suite d’un compromis dans le seul but d’éviter des dépenses supplémentaires et le risque de nouveaux litiges. Cela ne doit pas être interprété comme adoptant ou rejetant la position d’une partie au litige », indique l’accord de règlement.

Denise Lavoie et Sarah Rankin, Associated Press