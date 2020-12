La vidéo, qui a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, a provoqué un tollé qui a culminé avec les critiques du gouverneur Andrew M. Cuomo et une enquête de la State Liquor Authority.

La vidéo de la ligne de conga était partagé sur Twitter lundi par Matt Binder, un journaliste qui a déclaré qu’il avait été initialement publié sur un groupe Facebook local privé. La vidéo montrait la ligne de conga serpentant devant une cabine de DJ avec une boule disco tournante alors que les Bee Gees explosaient en arrière-plan. Un homme hissant un drapeau de la campagne Trump 2020 a mené la danse avant Vickie Paladino , une très conservateur qui est président du club et candidat au conseil municipal, a pris la relève.

Quand le Club républicain de Whitestone a organisé une fête de Noël à Il Bacco, un restaurant italien de Little Neck, dans le Queens, le 9 décembre, plus d’une douzaine de personnes ont formé une ligne de conga dans le cadre de la fête, traversant une salle de banquet fastueuse.

« Il y aura des amendes importantes pour cet incident, et nous examinons à la fois le groupe qui a organisé l’événement et l’établissement qui l’a accueilli », a déclaré Mitch Schwartz, porte-parole du maire de New York, Bill de Blasio.

Bill Crowley, un porte-parole de la State Liquor Authority, a confirmé mardi que l’agence enquêtait sur Il Bacco. M. Crowley a déclaré que l’État avait suspendu 279 permis d’alcool pour violations de la réglementation relative aux coronavirus.

Thomas Paladino, le fils de Mme Paladino et son directeur de la stratégie de campagne, a déclaré que le restaurant et le club avaient pris des précautions, comme fournir du désinfectant pour les mains et prendre la température à la porte.

«Nous ne sommes pas la police des masques», a déclaré mardi M. Paladino. «Nous sommes tous des adultes adultes, et si quelqu’un choisit de mettre un masque, il peut mettre un masque.»