La ligne de chaussettes géantes du Studio Ghibli est mignonne, intelligente et globalement géniale 【Photos】

Une mode animée qui épatera les fans aussi longtemps que vous porterez vos chaussettes.

À part ceux qui ont la chance de vivre dans un paradis tropical où il fait beau toute l’année, tout le monde a besoin de chaussettes. Les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, tout le monde a besoin de chaussettes, et c’est aussi le cas Studio Ghibli Ventilateurs.

Bien sûr, les fans du Studio Ghibli aimeraient idéalement avoir des chaussettes du Studio Ghibli, et le magasin spécialisé Ghibli est prêt à satisfaire ce désir. Donguri Kyowakokuqui vient de sortir une grande variété de produits pour tout, d’une journée active de sports d’été à se blottir sur un canapé confortable une fois que le froid hivernal s’installe.

Les chaussettes sont divisées en six catégories, commençons donc par regarder celles qui portent le nom le plus mignon, les chaussettes Marshmallow.

Vendues au prix de 660 yens (4,55 USD) la paire, elles tirent leur nom des patchs de personnages fabriqués à partir d’un tissu extra doux et confortable. Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Le Voyage de Chihiro et Le Château ambulant sont les Totoro de taille moyenne (bleu), Jiji, Boh sous forme de souris et Heen.

Pour les types actifs, il y a le Chaussette de sport brodée au talon conception (550 yens).

Ceux-ci ont une petite fioriture intelligente dans le sens où la partie qui dépasse à l’arrière a un personnage qui regarde dehors, soit Totoro, Jiji, No Face, Calcifer ou Boh.

Passons maintenant à des vêtements plus chauds, le Chaussettes mi-mollet côtelées en laine (770 yens), qui sont en fait un mélange de laine, de nylon, de polyester et de fibres acryliques, présentent la Le grand Totoro (gris), Calcifer préparant le petit-déjeuner, un Sprite de suie et le gâteau Kiki.

Si vous vous sentez chic, le Chaussettes à motifs flottants (660 yens) ont une construction texturée artistiquement accrocheuse.

En plus de la Petit Totoro (blanc) avec des glands en relief illustrés ci-dessus, il y a des motifs pour une princesse Mononoke kodama esprit de la forêt, Calcifer avec des éclats de lumière magique…

…Yubabaet Jiji.

De retour à des styles plus sportifs, le Chaussettes Ame-Rib (550 yens) ont une ambiance rétro-athlétique et disposent Totoro, Sans Visage, Jiji, Boh et Heen.

Et enfin, dans une classe d’un, c’est le Chaussette courte côtelée brodée conception (550 yens), qui consiste en Jiji et Jiji seul.

La gamme complète est désormais disponible sur la boutique en ligne Donguri Kyowakoku (Marshmallow Socks) iciChaussettes de sport brodées au talon iciChaussettes côtelées en laine iciChaussettes à motifs flottants iciChaussettes Ame-Rib iciet chaussettes courtes brodées côtelées ici).

