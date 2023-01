La ligne d’autobus interurbaine de Kamloops à Prince George sera reprise par Ebus

Les services d’autobus interurbains dans le Cariboo seront repris par Ebus à compter du 4 janvier 2023.

Depuis 2019, Adventure Charters, une entreprise de Williams Lake, a élargi ses services d’autobus nolisés pour offrir des liaisons d’autobus interurbaines entre Prince George et Kamloops afin de répondre au besoin laissé après que Greyhound ait coupé tous les itinéraires de la Colombie-Britannique. Cependant, ils ont annoncé le 21 décembre 2022 qu’ils ne poursuivraient plus le service et qu’Ebus reprenait la route.

Ebus, une entreprise originaire de l’Alberta depuis 2011 et une société sœur de Red Arrow, offre des services d’autobus dans l’Ouest canadien et s’est étendue à la Colombie-Britannique en 2018.

L’entreprise prendra désormais en charge la route de Prince George à Kamloops, qui sera reliée aux routes existantes qui comprennent des services vers Vancouver et les communautés de l’Okanagan et entre Kamloops et Edmonton.

Un billet aller simple à Kamloops à partir de Williams Lake coûte 60 $ pour un passager adulte. Un aller simple vers Vancouver pour un adulte avec un transfert coûte 136,55 $ au moment de la rédaction, cependant, les options d’itinéraire qui incluent Merritt entraînent un tarif légèrement plus élevé de 142,82 $. Les clients qui avaient déjà des billets d’Adventure Charters peuvent toujours utiliser ces billets avec Ebus à la place pendant la transition.

Des autobus circuleront de Kamloops à Prince George les dimanches, mercredis et vendredis et de Prince George à Kamloops les lundis, jeudis et samedis. Des correspondances peuvent être établies à Kamloops pour Edmonton, Kelowna ou Vancouver.

Les départs et les arrivées à Williams Lake se feront à la station Petro Canada au 750 Oliver St. et les correspondances de Kamloops auront lieu à l’arrière du Sahali Mall au 945 Columbia St.

Pour plus d’informations sur les horaires et les itinéraires, rendez-vous sur myebus.ca.

C’était un bus interurbain Ebus qui s’est écrasé sur l’autoroute 97C, le connecteur Okanagan la veille de Noël, tuant quatre personnes et blessant des dizaines d’autres passagers. L’incident fait toujours l’objet d’une enquête et la police affirme qu’il pourrait avoir été causé par des conditions routières extrêmement verglacées.

L’entreprise locale Adventure Charters offrira toujours des charters locaux et des options de transport pour la région de Williams Lake, qui était l’objectif initial de l’entreprise.

