La ligne d’assistance téléphonique pour la santé mentale 988 voit une augmentation des appels après le déploiement

Que ce passe-t-il Le nouveau numéro de la National Suicide Prevention Lifeline a été lancé. Il suffit de composer le 988 pour une intervention de crise. Pourquoi est-ce important Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes. La ligne d’écoute téléphonique 988 augmente l’accès à l’aide. Ce que cela signifie pour vous Le 988 est un numéro facile à retenir que vous pouvez composer pour vous connecter à des ressources de prévention du suicide et de crise en santé mentale.

Septembre est le mois national de la prévention du suicide, et obtenir de l’aide en santé mentale est plus facile que jamais. Le nouveau numéro d’urgence sanitaire est le 988, qui remplace l’ancien numéro à 10 chiffres établi en 2005 par Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide. Lorsque vous appelez le 988, vous recevez en temps réel des ressources d’assistance, de prévention et de crise gratuites et confidentielles.

La hotline 988 est une avancée significative dans l’accessibilité de la santé mentale en Amérique. Cependant, ce changement a considérablement augmenté le volume d’appels vers les centres de crise locaux, qui ont commencé à surcharger les centres de crise déjà sous-financés. Voici ce qu’il faut savoir sur le 988 et le travail de prévention du suicide.

Qu’est-ce que la hotline 988 et fonctionne-t-elle ?

Lorsque vous composez le 988, vous sera connecté à la National Suicide Prevention Lifeline, un réseau de 200 centres de crise à l’échelle nationale. Il équivaut au 911 et vous mettra en contact avec des professionnels de la santé mentale qualifiés qui peuvent vous aider. La ligne d’écoute téléphonique du 988 n’aura pas toutes les ressources dont dispose le 911. Le réseau communiquera étroitement avec les répartiteurs du 911 si des ressources d’urgence sont nécessaires. Selon la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, seuls 2 % des appels actuels de Lifeline besoin de l’aide d’urgence du 911.

Que se passe-t-il lorsque vous appelez la ligne d’écoute téléphonique 988 :

Lorsque vous appelez, vous serez dirigé vers le centre de crise le plus proche en fonction de votre indicatif régional.

Une fois connecté, le professionnel de la santé mentale formé écoutera et aidera à résoudre le problème en fournissant un soutien et des ressources.

Vous serez connecté à un emplacement de secours si votre centre local n’est pas disponible.

Le changement de numéro pour cette ressource peut ne pas sembler ce un gros problème, mais supprimer l’obstacle de pouvoir trouver le numéro à 10 chiffres en ligne ou de s’en souvenir le rendra plus accessible aux gens.

Ligne de vie et autres lignes directes travailler. Des études montrent que les lignes directes sont efficace pour aider les gens qui ont des pensées suicidaires ou qui ont une crise de santé mentale. 66% des personnes ont déclaré que le fonction d’intervention par chat offert par la National Suicide Prevention Lifeline est utile.

Alors, quel est le problème avec 988 ?

En termes de fonction et d’objectif de la ligne d’écoute téléphonique 988, il n’y a pas de problème. Cependant, l’argent et les ressources manquent pour soutenir cette initiative. Le Congrès a autorisé 988 en 2020; cependant, le financement de choses cruciales comme le personnel et l’infrastructure (ligne téléphonique et connexion Internet) a été laissé aux États. De nombreux centres constatent que les États n’ont pas fourni un financement adéquat pour compléter.

sb10066698qn-001/Getty Images



Avant le déploiement de juillet, de nombreux États n’avaient pas fait l’avancée de la législation face au mandat fédéral. du président Joe Biden Demande de budget 2022 comprend le financement de Lifeline. Cependant, selon un rapport SAMHSA, des ressources fédérales et étatiques sont nécessaires pour soutenir les 560 millions de dollars estimés nécessaires pour aider les centres locaux à se préparer et 110 millions de dollars par an pour financer les 988 lignes directes.

Notre système de santé mentale est déjà sous-financé et sous-financé. Le souci est que les centres locaux ne seront pas en mesure de répondre à la demande d’appels. Être acheminé vers un autre centre de crise qui ne connaît pas les ressources locales est problématique pour une assistance rapide. Appeler le 911 n’est pas une solution adéquate pour les urgences en santé mentale, car vous ne pouvez pas vous connecter à une personne qualifiée pour traiter correctement la situation. Lorsqu’il s’agit d’événements de santé mentale, les minutes comptent.

L’avenir de 988

La ligne d’écoute téléphonique 988 est en direct et connaît une augmentation des tarifs d’appels, que les centres soient prêts ou non à répondre à l’afflux d’appels. Même avec les bosses potentielles de la route, 988 est une bonne chose et une étape indéniable vers la résolution de la crise croissante de la santé mentale aux États-Unis. Il faut s’attendre à une période de croissance et d’adaptation dans les mois à venir.

Un temps et des ressources considérables de la part des organisations étatiques et locales sont nécessaires pour aider les centres à se préparer à la pression que l’accessibilité généralisée apporte. Espérons que 988 n’est que le début.

Questions fréquemment posées

Le numéro de la hotline suicide change-t-il ? À compter du 16 juillet, le 988 remplacera le numéro de téléphone original à 10 chiffres de la ligne de vie. Le numéro actuel (1-800-273-8255) restera toujours disponible, même après le déploiement du 988.

Quelles sont les autres ressources de prévention du suicide? Le 988 est un moyen facile et accessible d’obtenir de l’aide en matière de prévention du suicide. Cependant, ce n’est pas la seule option disponible. Et vous trouverez peut-être que d’autres sont mieux adaptés à vos besoins. Ressources de prévention du suicide : Ligne de texte de crise: Textez Accueil à 741741 pour entrer en contact avec un conseiller.

pour entrer en contact avec un conseiller. Trevor Ligne de vie: Contactez le service téléphonique 24h/24 et 7j/7 au 1-866-488-7386. TrevorText est disponible par SMS “DÉMARRER” à 678678 .

TrevorText est disponible par SMS Ligne de vie trans: Appelez le 877-565-8860 pour y accéder. Les horaires sont de 7 h à 1 h PST / de 9 h à 3 h CST / de 10 h à 4 h HNE.

Ligne de crise pour les vétérans: Composez le 1-800-273-8255 et appuyez sur le 1 ou envoyez un SMS au 838255

Que se passe-t-il si vous appelez le 988 ? Lorsque vous composez le 988, vous serez dirigé vers un centre de crise régional qui fait partie du réseau de Lifeline. Tous les spécialistes de crise sont formés pour gérer les urgences en santé mentale. Si une aide supplémentaire est nécessaire, le spécialiste de crise vous mettra en contact avec une équipe mobile d’intervention d’urgence ou une ambulance.

Comment les membres de la famille peuvent-ils aider un proche en danger de suicide ? Parler de suicide n’augmente pas le risque qu’il se produise. Selon le site Web 988 Suicide Crisis & Lifeline, reconnaître et discuter du suicide peut réduire les idées suicidaires. Le rôle le plus important d’un membre de la famille est d’être là sans jugement. Vous pouvez les aider à créer un réseau de personnes et de ressources qui offrent sécurité et assistance en cas de besoin.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.