La ligne d’actualités de Facebook en Australie pourrait-elle se reproduire en Europe?

La décision de Facebook d’interdire les sites d’information de sa plate-forme en Australie était un avertissement effrayant pour ceux qui craignent que la même chose ne se produise en Europe.

Le géant des médias sociaux a fait preuve de force sur une proposition de loi qui l’aurait fait payer pour le contenu journalistique partagé sur sa plate-forme.

Alors que la dispute a maintenant été désamorcée en Australie, elle a suscité des questions quant à savoir si le même scénario pourrait se dérouler sur notre continent.

Il est clair que, comme en Australie, les Européens obtiennent une grande partie de leur contenu d’actualité via des sociétés de médias sociaux telles que Facebook. Par conséquent, ces plates-formes ont une position de négociation forte lorsqu’il s’agit de négociations sur le paiement du contenu.

La proportion de personnes accédant aux actualités via les médias sociaux ou via la recherche augmente, selon le dernier rapport sur les nouvelles numériques du Reuters Institute. Il a révélé que 51% avaient des nouvelles de cette façon, passant à 63% parmi la jeune génération.

De quoi parlait la dispute australienne?

La nouvelle loi proposée sur la négociation des médias obligerait les géants du numérique comme Facebook et Google à payer les éditeurs et les agences de presse pour le contenu.

Il s’agit de corriger un «déséquilibre de pouvoir» entre les médias d’information et les groupes Internet et d’aider à soutenir les premiers.

Cela a mis au point une lutte de longue date où les éditeurs de nouvelles avaient demandé aux géants de la technologie de payer lorsque leur contenu était partagé ou discuté sur des plates-formes numériques.

Les plateformes de médias sociaux ont été accusées d’amasser des revenus publicitaires sur le dos du contenu journalistique hébergé sur leurs sites. Les organes de presse soutiennent que les revenus devraient être répartis plus équitablement.

Facebook renverse l’argument. Il estime qu’il rend service aux éditeurs de nouvelles en leur permettant de partager du contenu sur sa plate-forme, ce qui leur permet d’augmenter leur audience.

Google s’était également plaint de la nouvelle législation, affirmant que ses services de recherche gratuits seraient menacés.

En quoi les réponses de Facebook et de Google diffèrent-elles?

Le géant des médias sociaux a réagi avec fureur après que la chambre basse du parlement australien a adopté le projet de loi. Il a effectivement déclenché le bouton nucléaire en empêchant le contenu des nouvelles d’être vu ou partagé sur sa plate-forme dans le pays. Le projet de loi, a fait valoir Facebook, « ignore les réalités » de sa relation avec les éditeurs, se plaignant d’être pénalisé pour un contenu qu’il « n’a pas pris ou demandé ».

L’année dernière, Google a également déclenché une agitation, soulevant la perspective de quitter complètement l’Australie. Il a suspendu un programme de licence de nouvelles convenu avec certains éditeurs.

Cependant, plutôt que de s’attaquer de front au gouvernement, Google a choisi une approche bilatérale avec les éditeurs. Il a depuis conclu un accord avec News Corp sur un accord de licence en vertu duquel les revenus publicitaires sont partagés et Google investit dans le journalisme.

Cette semaine, l’interdiction de partager des informations a été levée lorsque Facebook et le gouvernement australien sont parvenus à un accord après l’introduction d’amendements.

Les géants du numérique devront payer pour les nouvelles qu’ils diffusent mais disent avoir reçu des garde-fous et des garanties: Facebook affirme que l’accord lui permet de conserver le droit de choisir les éditeurs qu’il soutient et autorise sur sa plate-forme.

Le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a déclaré mercredi que la loi australienne, sans les amendements de cette semaine, aurait permis aux conglomérats de médias de «demander un chèque en blanc».

«Heureusement, après de nouvelles discussions, le gouvernement australien a accepté des changements qui signifient que des négociations équitables sont encouragées sans la menace imminente d’un arbitrage brutal et imprévisible», a écrit Clegg, un ancien vice-Premier ministre britannique, dans un message sur Facebook.

Comment l’Europe a-t-elle abordé les géants du numérique jusqu’à présent?

La réforme du droit d’auteur, présentée pour la première fois par la Commission européenne en 2016, a été approuvée par l’UE il y a deux ans. Cela faisait suite à des années de négociations, de lobbying et de divisions qui opposaient les militants pour la liberté d’expression et la liberté d’Internet à des éditeurs qui voulaient empêcher que leur travail ne soit exploité gratuitement.

En vertu de la loi, les plates-formes telles que YouTube doivent rechercher des droits de licence auprès des titulaires de droits pour partager du contenu et retirer du contenu qui enfreint les droits de propriété intellectuelle.

Google avait été accusé de faire un « tour gratuit » en profitant du contenu d’autrui via YouTube et Google News.

La nouvelle législation signifie que les médias d’information peuvent demander une compensation à Google pour le contenu affiché sur Google Actualités. La compensation concerne les extraits qui sont affichés sur la plateforme, généralement le paragraphe en haut visible avant que le lecteur ne clique pour lire l’article en entier.

La directive européenne sur le droit d’auteur doit être mise en œuvre par tous les pays d’ici juin de cette année. Les autorités nationales doivent jusque-là mettre en place des mécanismes pour que les éditeurs soient payés par les géants de la technologie.

Comment les entreprises technologiques ont-elles géré les nouvelles règles européennes?

Ils ont conclu des accords, après de longues négociations sur la manière d’appliquer les nouvelles règles de l’UE sur le droit d’auteur.

Le mois dernier, Google aurait annoncé un accord-cadre sur les droits d’auteur avec un lobby de l’édition français. Cela ouvre la voie au géant américain de la recherche pour conclure davantage d’accords de licence avec des éditeurs individuels, dont les revenus ont été touchés par l’essor d’Internet et la baisse des ventes d’imprimés. Seule une poignée de ces accords ont été conclues à ce jour.

Google a un véhicule pour payer les éditeurs appelé Google News Showcase.

Facebook affirme également avoir signé des partenariats vidéo avec des éditeurs français, allemands et suédois. Il met en évidence les investissements qu’il a entrepris dans le journalisme local et sa promotion de programmes sur Facebook Watch.

En quoi les approches australienne et européenne diffèrent-elles?

La loi australienne impose la négociation obligatoire, obligeant les deux parties à s’asseoir autour de la table. La directive européenne sur le droit d’auteur est une instruction aux États membres; il leur incombe de le mettre en pratique dans leur pays.

Google et Facebook peuvent alors négocier avec les gouvernements européens individuels, dont la résolution et le pouvoir de négociation peuvent varier. Et si des accords ne sont pas conclus, les «sociétés de gestion collective» opèrent au niveau national pour concéder des licences et gérer les droits. Mais encore une fois, leur compétence et leur poids peuvent varier d’un pays à l’autre.

Certaines parties de la directive européenne sur le droit d’auteur ont également été critiquées pour être trop vagues, ce qui signifie que l’interprétation devient un sujet de discorde.

Certains pensent que la stratégie de l’UE, qui est toujours en cours de travail, n’est pas assez dure pour les géants de la technologie.

Alex Saliba, un député maltais et membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen, soutient que la directive ne suffit pas.

« Le déséquilibre est si grand et les grandes entreprises technologiques sont devenues des partenaires commerciaux incontournables. Elles ont le dessus lorsqu’elles parviennent à ces accords, il est donc inutile de conclure des accords selon lesquels les éditeurs sont payés avec quelques centimes alors que de gros morceaux d’annonces ne sont repris que par deux entreprises », a-t-il déclaré à Euronews.

L’UE devrait-elle copier le code de négociation de l’Australie?

L’UE examine deux nouveaux projets de règlement. La loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques (DMA) traitent de la police et de l’application de la loi concernant les contenus illégaux sur les plates-formes des grandes entreprises numériques.

Cela pourrait entraîner un arbitrage contraignant pour les accords de licence et obliger les entreprises technologiques à partager des informations avec les éditeurs sur le classement des actualités. Mais, dit Saliba – qui a dirigé le premier rapport du parlement sur l’AVD – ils ne sont « pas une solution miracle » pour résoudre les problèmes de « l’écosystème numérique ».

L’action récente de Facebook en Australie a suscité beaucoup de colère bien au-delà de ses côtes, et en particulier en Europe, où certains législateurs souhaitent que l’UE adopte une ligne aussi dure.

« Facebook a pratiquement interdit aux médias australiens d’accéder à la plateforme, à partir de laquelle ils ont gagné une tonne d’argent en affichant des publicités aux côtés de toutes les actualités liées à Facebook. Tout cela pour ne pas avoir à payer les médias pour les informations », eurodéputé hongrois. Anna Júlia Donáth a déclaré à Euronews.

« Il s’agit d’une intimidation claire. L’Europe doit tirer des leçons de ce qui s’est passé en Australie: Facebook peut essayer de faire chanter d’autres nations, mais une Union européenne, si elle est unie, ne peut être contournée. Il est clair que nous devons créer une réglementation Facebook équitable. «

Lundi 22 février, les éditeurs de presse européens et Microsoft a appelé à un mécanisme d’arbitrage de style australien en Europe.

Ils disent vouloir s’assurer que la directive européenne sur le droit d’auteur est appliquée et que «les éditeurs sont payés pour l’utilisation de leur contenu par des gardiens qui ont un pouvoir de marché dominant, notant un déséquilibre potentiel dans le pouvoir de négociation.

Mais Iverna McGowan, directrice du bureau européen du Centre pour la démocratie et la technologie, dit que la solution australienne est malavisée.

<< Le but de la loi australienne de contribuer à la protection du journalisme est louable, mais malheureusement, la voie choisie pour le faire (la taxation des liens) n'atteindra pas cet objectif. Les conditions d'éligibilité du code de négociation australien empêchent les petits éditeurs d'être payés et, ironiquement, cette loi fait mal des points de vente locaux et plus petits », a-t-elle déclaré à Euronews.

« Il serait imprudent pour l’Europe de reproduire ce modèle d’exclusion. Les hyperliens sont l’épine dorsale d’un Internet ouvert; il est essentiel que les gens partagent des informations afin de contrer la désinformation. »

Une différence évidente est que l’UE compte 27 juridictions différentes et de nombreuses langues différentes, tandis que l’Australie est un marché plus homogène et une seule langue.

Pour l’instant, l’UE présente son argumentation en tant que norme.

Un porte-parole de la commission a affirmé à Euronews que « la presse et le journalisme de qualité ne sont pas gratuits. C’est pourquoi la directive sur le droit d’auteur crée la condition d’une négociation équitable entre les éditeurs de presse et les plateformes en ligne ».

