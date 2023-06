La ligne controversée de Lord Hanuman d’Adipurush supprimée, la vidéo divulguée d’un nouveau dialogue devient virale

Adipurush, la vedette de Prabhas et Kriti Sanon, a suscité la controverse sur le dialogue, qui a été qualifié de « grincer des dents ». Cependant, les réalisateurs, comme promis, ont maintenant changé les lignes controversées du film. Le dialogue en lice était de Lord Bajrang (Hanuman) joué par Devdatta Nage pendant la scène de Lanka Dahan. Les lignes étaient: « Kapda tere baap ka, tel tere baap ka, aag bhi tere baap ki, aur jalegi bhi tere baap ki. »

Cependant, les lignes ont maintenant été modifiées dans les nouvelles impressions. De « baap », les mots ont maintenant été changés en « Lanka ». Un téléspectateur s’est rendu sur Twitter, où il a partagé un extrait des nouvelles impressions, qui sonne : « Kapda teri Lanka ka, tel teri Lanka ka, aag bhi teri Lanka ki, aur jalegi bhi teri Lanka hi. »

Voici le clip du dialogue révisé

Mardi, la All India Cine Workers Association, un organisme indépendant enregistré de techniciens et de travailleurs du cinéma, a écrit une lettre au Premier ministre Narendra Modi au sujet de la controverse en cours autour d’Adipurush. L’organisme a déclaré que le film avait insulté l’épopée mythologique hindoue du Ramayana et a demandé son interdiction. Ils ont également demandé qu’une FIR soit enregistrée contre le réalisateur Om Raut et le dialoguiste Manoj Muntashir pour atteinte aux sentiments religieux.

L’agence de presse ANI a rapporté mardi après-midi que la All India Cine Workers Association avait écrit au Premier ministre Modi, lui demandant « d’arrêter de projeter le film et d’ordonner immédiatement l’interdiction de la projection de #Adipurush dans les cinémas et les plateformes OTT à l’avenir ».





Dans sa lettre, partagée sur le papier à en-tête officiel de l’organisation, le président de l’association, Suresh Shyamlal Gupta, a écrit : « L’association indienne des travailleurs du cinéma exige l’interdiction de projeter le film Adipurush. Le scénario et les dialogues de ce film diffament clairement l’image de Lord Ram et Lord Hanuman. Le film Adipurush blesse les sentiments religieux des hindous et du Sanatan Dharma.

Adipurush est inspiré de l’épopée hindoue du Ramayana. Le film est réalisé par Om Raut. Il met en vedette Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Singh et Devdutta Nage. Il est sorti en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada la semaine dernière le 16 juin.

(Avec les contributions de l’IANS)