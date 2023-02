La Liga porte plainte pour abus raciste de Vinicius lors du match du Real Madrid contre Majorque

La Liga a annoncé mardi avoir déposé une plainte auprès d’un tribunal local de Majorque pour abus racistes visant l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior.

Au moins un fan a pu être entendu crier des injures racistes à Vinicius dans des images, publiées par DAZN, de la victoire 1-0 de Majorque sur le Real Madrid dimanche.

La Liga a déclaré qu’il s’agissait de la sixième plainte qu’elle avait déposée pour “insultes ou chants racistes” contre Vinicius.

Trois ont été classés par les procureurs mais deux autres sont toujours en cours de traitement à Valladolid et Madrid.

En décembre, après avoir été maltraité lors d’une victoire au Real Valladolid, Vinicius a frappé la Liga pour avoir continué à “ne rien faire” contre les racistes lors des matches espagnols.

“Les racistes continuent d’aller aux matchs et de regarder de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire”, a déclaré Vinicius.

L’élite espagnole a déclaré mardi: “La Liga lutte contre ce type de comportement depuis des années, tout en promouvant les valeurs positives du sport, non seulement sur le terrain de jeu, mais aussi en dehors.”

Le Real Madrid est actuellement au Maroc pour disputer la Coupe du Monde des Clubs.

“Le football espagnol a un problème avec Vinicius”, a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti aux journalistes à Rabat.

“Il semble qu’il soit victime de quelque chose que je ne comprends pas… Et nous devons le résoudre.”

