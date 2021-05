La Liga ouvre une enquête sur le déjeuner de Messi avec ses coéquipiers de Barcelone

La Liga a ouvert une enquête pour savoir si les joueurs de Barcelone ont enfreint la réglementation sur les coronavirus en assistant à un déjeuner chez Lionel Messi, a déclaré une source de la ligue à ESPN.

Des rapports dans les médias catalans indiquent également que les autorités locales cherchent à savoir si l’événement aurait pu enfreindre les restrictions en place dans la région. Les gens sont autorisés à se rencontrer en Catalogne, à l’extérieur ou à l’intérieur, mais uniquement par groupes de six personnes maximum.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Notes: Messi obtient un 8, De Jong 7 au rallye du Barca

Messi a organisé un déjeuner d’équipe dans sa propriété de Castelldefels lundi alors que le Barça se préparait pour l’affrontement de haut de gamme de ce week-end contre l’Atletico Madrid.

Des sources ont déclaré à ESPN que les joueurs et leurs partenaires avaient passé l’après-midi à l’extérieur et à des tables séparées, en respectant les règles de distanciation sociale établies par la Liga, mais la ligue espagnole cherchait plus d’informations sur la réunion.

Malgré le succès du programme de vaccination en Europe, les joueurs doivent toujours suivre des directives strictes les jours de match – y compris se changer seuls avant d’arriver au stade – et adhérer aux règles de contrôle et de distanciation mises en place par le gouvernement local correspondant.

Cependant, il n’y a aucun précédent pour que des joueurs ou des clubs soient punis pour des infractions liées à la réglementation sur les coronavirus.

Quatre joueurs de Séville ont été critiqués en mai dernier pour avoir assisté à un barbecue avant le redémarrage de la ligue en juin. Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré que « des mesures seraient prises » à leur encontre, mais le problème a disparu après que les joueurs ont présenté des excuses publiques.

Un porte-parole du Barça a déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune notification d’enquête de la Liga ou des autorités locales et que c’était un problème pour les joueurs.

Messi, dont l’avenir n’est toujours pas résolu avec son contrat expirant en juin, a rassemblé l’équipe chez lui à Castelldefels, une ville balnéaire à l’extérieur de Barcelone, après la séance d’entraînement de lundi avant ce qui pourrait s’avérer une semaine déterminante dans la course au titre.

Sans match en milieu de semaine, l’entraîneur Ronald Koeman avait donné aux joueurs lundi après-midi et mardi de congé. Ils ne s’entraînent plus que mercredi soir.

Ils affrontent le leader de la ligue Atletico au Camp Nou samedi en sachant qu’ils les devanceront avec une victoire, bien que leurs espoirs de remporter la ligue dépendent également du Real Madrid, qui accueille dimanche Séville, quatrième, perdant des points.