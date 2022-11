La Liga MX lance une technologie de vérification faciale dans les stades

Liga MX a conclu un nouveau partenariat avec Incode Technologies qui utilise la technologie faciale. L’accord apporte de nouvelles façons de vérifier chaque fan à l’intérieur des stades à travers le pays.

Incode est une entreprise technologique qui aide les banques, les systèmes de santé, les détaillants et maintenant les stades à effectuer des transactions sécurisées. Liga MC utilise la technologie « Fan ID » de la société.

Cette technologie garantit la sécurité en liant la biométrie faciale de l’utilisateur au ticket réel. Les fans peuvent entrer dans les stades et même acheter des marchandises en utilisant cette technologie. La biométrie ‘Fan ID’ est liée à la carte de crédit d’un utilisateur. Essentiellement, les organisateurs de matchs sauront désormais exactement qui se trouve à l’intérieur des stades à chaque match.

“L’arrivée de ‘Fan ID’ dans tous les stades de la Liga MX témoigne du grand engagement que nous avons envers nos fans dans tous les stades, améliorant considérablement leur sécurité et appliquant les normes les plus élevées en matière de protection des données personnelles”, a déclaré Mikel, président exécutif de la Liga MX. Arriola.

“C’est une mesure historique pour le football au Mexique.”

Technologie de vérification faciale requise à tous les jeux Liga MX

Incode exige que chaque utilisateur s’inscrive avant d’entrer dans le stade les jours de match. Ce processus de vérification d’identité prend environ cinq secondes. La technologie sera utilisée sur tous les sites de la Liga MX. Cela représente donc plus de 400 matches par an. Les organisateurs s’attendent à ce que plus de cinq millions de fans entrent dans les stades la saison prochaine.

“Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés pour implémenter Fan ID par Incode au Mexique puisque notre processus de vérification d’identité protège les données personnelles et la vie privée des fans”, a déclaré le fondateur d’Incode Ricardo Amper.

“Notre processus de cryptage couvre les informations avec les normes de sécurité les plus élevées afin que chacun puisse vivre une expérience formidable avant même d’entrer dans le stade.”

Move est une tentative de freiner la violence à l’intérieur des stades

La ligue mexicaine tente d’empêcher la violence lors des matchs. Une bagarre de supporters a forcé les officiels à abandonner un match entre Querétaro et Atlas en mars. Les rapports suggèrent qu’au moins 26 blessés dans l’incident.

La saison Clausura de la Liga MX commence en janvier 2023.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire