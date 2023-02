La Liga MX et la FMF prévoient de grands changements avant la Coupe du monde 2026

Le Mexique n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Le président de la Fédération mexicaine de football, Yon de Luisa, et son homologue de la Liga MX, Mikel Arriola, ont dévoilé mardi une feuille de route détaillée et une liste des modifications proposées au football mexicain.

Cette annonce fait suite à une année décevante pour les équipes nationales masculines et féminines – dont le point bas a été une sortie de phase de groupes pour Le Tri au Qatar.

“Ce qui s’est passé pour les équipes nationales en 2022 était très grave. Aujourd’hui, nous nous réunissons pour annoncer la nouvelle étape de la restructuration”, a déclaré De Luisa.

En vue de la Coupe du monde 2026, que le Mexique co-organisera avec les États-Unis et le Canada, les deux présidents ont partagé les détails d’un comité d’équipe nationale récemment formé, un nouveau directeur exécutif des équipes nationales à Rodrigo Ares de Parga, et un viser à affronter des adversaires de “haut niveau” et programmer une compétition estivale 2025 pour El Tri’s équipe sénior.

Le comité de l’équipe nationale – composé des dirigeants des clubs de Liga MX de Chivas, Santos Laguna, Club America, Necaxa, Club Tijuana et du président de la FMF – soutiendra De Parga dans le processus de recherche d’un nouvel entraîneur masculin. Depuis le départ de Gerardo “Tata” Martino immédiatement après la sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde, le Mexique n’a toujours pas trouvé de remplaçant.

“Il n’y a pas de date précise, nous espérons que ce sera bientôt”, a déclaré De Luisa à propos d’une éventuelle décision d’annoncer un entraîneur masculin, notant plus tard qu’il est possible qu’un entraîneur soit nommé la semaine prochaine tout en excluant l’idée d’un intérimaire. rendez-vous.

Au niveau de la Liga MX, Arriola a dévoilé une longue liste de propositions qui n’ont pas encore été officiellement confirmées par les propriétaires de clubs, qui se réuniront en mai. Bien que les dirigeants de la ligue devront voter sur les idées, Arriola a affirmé qu’il y avait une “grande ouverture” à son plan.

Si elles sont ratifiées, que ce soit individuellement ou en tant que package complet, des propositions telles que revenir à seulement huit invitations aux séries éliminatoires au lieu de 12, réduire le nombre de joueurs étrangers par alignement de huit à sept et établir un nouveau trophée pour les résultats d’un an. , pourraient tous être en place dès la saison 2023-24.

En ce qui concerne le nouveau trophée, l’idée d’Arriola est de conserver le format actuel de la Liga MX avec deux saisons et des séries éliminatoires par an, mais avec un championnat séparé gagné pour le total cumulé des points dans l’Apertura et la Clausura.

D’autres motions, si elles sont approuvées, pourraient prendre plus de temps. Arriola veut ramener la promotion et la relégation, mais a également souligné qu’une seule équipe de deuxième division, Leones Negros, est approuvée pour être éligible à la promotion. Pour que la promotion revienne pour la première fois en Liga MX, un minimum de quatre équipes de deuxième division doivent être approuvées. D’autres clubs éligibles pourraient être annoncés d’ici mai.

Une autre idée à laquelle Arriola veut s’attaquer est de mettre fin à la pratique des entités uniques possédant plusieurs clubs au Mexique. Cependant, il n’a pas fourni de calendrier pour atteindre cet objectif.

“Ce dont nous devons prendre soin et assurer à l’assemblée [of Mexican clubs] est que ce sera un processus organisé, et qu’il commencera, sans aucun doute, comme un processus qui maximise la valeur des équipes”, a déclaré le président de la Liga MX.

À l’heure actuelle, trois groupes de propriétaires possèdent une majorité de six équipes : Grupo Pachuca (Pachuca et Leon), Grupo Orlegi (Santos Laguna et Atlas) et Grupo Caliente (Club Tijuana et Queretaro).

Selon Arriola, des tournois comme la Coupe des ligues élargie avec la MLS et le récent partenariat entre la CONCACAF et la CONMEBOL contribueront à augmenter la valeur perçue du club pour d’éventuels nouveaux investisseurs.

Le partenariat CONMEBOL annoncé vendredi dernier présentera une Copa America aux États-Unis en 2024, un tournoi féminin de la CONCACAF W Gold Cup avec des invitations sud-américaines et une compétition de clubs “final-four” qui impliquera deux équipes masculines de chaque confédération.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait également signifier un retour de la Liga MX à la Copa Libertadores à l’avenir, Arriola a déclaré que la “porte a été ouverte” à la possibilité sur toute la ligne.

Un projet supplémentaire présenté par Arriola aidait au processus d’envoi de joueurs nationaux dans des clubs européens. Dans l’espoir d’éviter les frais gonflés qui existent sur le marché des transferts mexicain, le président de la Liga MX fera pression pour que davantage d’équipes soient affiliées à des clubs européens afin de potentiellement déplacer les talents nationaux à un plus jeune âge.

Arriola a noté que la ligue et la FMF “investiront également des ressources” pour aider les déménagements à l’étranger, comme l’encouragement des équipes dont les joueurs déménagent en Europe et l’aide aux individus dans le processus d’obtention d’un passeport.

“C’est un avant et un après”, a déclaré Arriola à propos des grandes lignes de la FMF et de la Liga MX. “Tout le monde a demandé ce qui a été annoncé aujourd’hui.”

Le football mexicain a vécu une période tumultueuse qui a commencé avec la perte de la finale de la Gold Cup et de la première finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en 2021, toutes deux face aux États-Unis.

Après avoir ensuite échoué à se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2023, la Coupe du monde masculine U20 2023 et les Jeux olympiques 2024 pour les équipes masculines et féminines, la première étape de la restructuration du Mexique a commencé l’été dernier avec le limogeage du directeur sportif général Gerardo Torrado, directeur sportif directeur des équipes nationales Ignacio Hierro, manager de l’équipe nationale féminine Monica Vergara et entraîneur de l’équipe masculine U20 Luis Perez.

Depuis lors, ils ont embauché Andrea Rodebaugh en tant que nouveau directeur sportif des équipes nationales féminines, Pedro Lopez en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale féminine et Jaime Ordiales en tant que directeur sportif des équipes nationales masculines, parallèlement au récent emploi de De Parga en tant que directeur exécutif. des équipes nationales.