La Liga MX en tête de la MLS dans le nouveau classement des clubs de la ligue CONCACAF

La CONCACAF a publié un nouveau système de classement pour les ligues masculines régionales et les clubs qui seront utilisés pour le classement dans des compétitions comme la Ligue des champions de la CONCACAF, avec la Liga MX et Monterrey du Mexique en tête des classements respectifs de la ligue et des clubs.

Seuls les clubs et les ligues de première division sont inclus dans le classement de la CONCACAF. L’UEFA utilise un système de « coefficient » similaire qui détermine la attribution et position pour les clubs et les ligues dans les compétitions internationales.

Pour le classement des clubs de la CONCACAF, les classements actuels et futurs dépendent des résultats depuis 2017 en Ligue des champions de la CONCACAF, des coupes régionales, des ligues de haut vol, des coupes nationales (qui peuvent gagner des places dans les tournois de clubs de la CONCACAF) et de la Coupe du monde des clubs.

Les matchs internationaux ont plus de poids que les matchs nationaux pour les points disponibles dans le classement. Les points disponibles sont déterminé par le système Eloqui « implique la mise à jour des scores des deux équipes après chaque match avec une approche à somme nulle » et « est basée sur la différence entre le résultat du match et son résultat attendu ».

Le même processus est utilisé pour le classement de la ligue, bien que seuls les matchs internationaux soient pris en compte. Dans le nouveau système de positionnement des ligues, les résultats de la Ligue des champions de la CONCACAF ont plus de poids que les tournois de coupe régionaux.

La dernière procédure de classement sera utilisée pour la Ligue des champions de la CONCACAF de l’année prochaine, qui passera de 16 clubs dans le format actuel à 27 d’ici 2024. Lors des éditions précédentes de la Ligue des champions de la CONCACAF, un « indice des clubs de la CONCACAF » a été utilisé pour classer les équipes en fonction de les performances des ligues lors des cinq éditions précédentes du tournoi.

Les 31 mai et 4 juin, Leon de la Liga MX (classé n°7) affrontera le LAFC de la MLS (classé n°3) lors de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF 2023. L’actuel tenant du titre, le Seattle Sounders FC (classé n°10), a été éliminé au premier tour de la dernière Coupe du monde des clubs en février.

Classement des 10 meilleurs clubs de la CONCACAF:

1.Monterrey 2. Club America 3. LAFC 4. Chivas 5. Tigres 6. Pachuca 7. Leon 8. Toluca 9. Philadelphia Union 10. Seattle Sounders

Classement des 10 meilleurs championnats de la CONCACAF:

1. Liga MX 2. MLS 3. Liga Nacional de Futbol de Honduras 4. Primera Division de Costa Rica 5. Liga Nacional de Futbol de Guatemala 6. Canadian Premier League 7. Liga Panamena de Futbol 8. Primera Division de Futbol de El Salvador 9. Liga Nicaraguense de Futbol 10. Premier League jamaïcaine