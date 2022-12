La Liga: Marcus Alonso marque et concède un penalty lors du match nul de Barcelone avec l’Espanyol | La Real Sociedad et Villarreal gagnent toutes les deux | Nouvelles du football

L’avance de Barcelone sur le Real Madrid au sommet de la Liga s’est évaporée après avoir été tenue à un match nul 1-1 à domicile dans un affrontement de mauvaise humeur avec son rival local Espanyol.

Le Real Madrid avait pris la première place vendredi avec une victoire 2-0 au Real Valladolid, mettant la pression sur Barcelone pour qu’elle réponde contre une équipe de l’Espanyol qui se bat pour éviter la relégation.

Le défenseur Marcos Alonso a placé Barcelone devant au Camp Nou, avant que Joselu ne convertisse un penalty en seconde période pour égaliser le match.

Barcelone a commencé fort, avec Gavi piquant les paumes du gardien de but de l’Espanyol Alvaro Fernandez à la sixième minute, peu de temps avant qu’Alonso ne jette un coup d’œil dans le filet après un corner.

Après avoir pris les devants, l’équipe de Xavi Hernandez a dominé la possession avec leur passe habile pour le reste de la première mi-temps, mais a eu du mal à convertir l’une des nombreuses occasions de but qui se sont abattues sur leur chemin.

Ils ont maintenu la pression après la pause, mais tout leur bon travail a été annulé alors qu’Alonso est passé du héros à zéro, donnant un penalty suite à une faute maladroite sur Joselu.

Joselu s’est relevé pour convertir le coup de pied, le roulant calmement vers le milieu pour porter le score à 1-1 à la 73e minute.

Les esprits se sont enflammés au lendemain de l’égalisation, Jordi Alba de Barcelone ayant été expulsé après avoir reçu des cartons jaunes consécutifs pour des protestations bruyantes contre l’arbitre.

Robert Lewandowski n'a pas pu aider Barcelone à trouver un vainqueur tardif





Vinicius Souza de l’Espanyol a ensuite reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Robert Lewandowski deux minutes plus tard.

Le défenseur Leandro Cabrera a également reçu un carton rouge pour avoir mis Lewandowski à genoux dans le dos après avoir été renversé par Souza, mais un examen VAR a laissé l’Espanyol s’en tirer.

L’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz, qui a suscité des critiques plus tôt ce mois-ci après avoir montré 16 cartons jaunes lors de la victoire de l’Argentine en quart de finale contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde, s’est adressé au moniteur avant d’annuler sa décision.

Le gardien de l’Espanyol Fernandez a gardé son camp avec quelques beaux arrêts vers la fin du match, repoussant une tête d’Andreas Christensen et un tir bas de Lewandowski, car Barcelone n’a pas pu trouver de vainqueur.

La Real Sociedad bat Osasuna et dépasse l’Atletico

Real Sociedad battre Osasuna 2-0 pour dépasser l’Atletico Madrid et revenir à la troisième place, à neuf points des premiers.

Brais Mendez a marqué en première mi-temps et Alexander Sorloth a mis le résultat hors de doute à la 64e minute.

L’attaquant de la Sociedad Mikel Oyarzabal est revenu dans la victoire contre Osasuna après une longue absence pour blessure après s’être déchiré les ligaments du genou gauche en mars.

Pendant ce temps, un but tardif du défenseur argentin Juan Foyth a donné Villarreal une victoire 2-1 sur Valence.

Foyth n’a fait qu’une brève apparition pour aider son pays à remporter la Coupe du monde.

Il a continué en tant que remplaçant de Villarreal en première mi-temps et a fini par sortir de l’impasse avec une tête à la 88e minute.

Vinicius Jr s’en prend à la Liga contre les supporters racistes

celui du Real Madrid attaquant brésilien Vinicius Jr a accusé la Liga de continuer à ne rien faire contre les supporters racistes lors des matchs après que des vidéos sur les réseaux sociaux aient montré des supporters criant des injures et lui jetant des objets à Réal Valladolid vendredi soir.

La Liga a publié une déclaration condamnant toutes les formes de discours de haine et affirmant qu’elle faisait le suivi des cas de racisme lors du match.

Vinicius a semblé avoir été victime d’abus au stade Jose Zorrilla de Valladolid alors qu’il passait devant des supporters après avoir été remplacé lors de la victoire 2-0 du Real Madrid.

“Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire”, a écrit Vinicius sur Twitter.

“Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid.”

En septembre, des fans de l’Atletico Madrid ont été filmés en train de diriger des chants racistes contre le joueur de 22 ans devant leur stade Wanda Metropolitano avant un match contre le Real.

La ligue a déclaré dans un communiqué qu’elle examinait les événements du match de vendredi.

“LaLiga a détecté des insultes racistes dans les tribunes du stade Zorrilla, publiées sur les réseaux sociaux”, a indiqué la ligue espagnole de haut niveau.

“Ces faits seront signalés à la Commission anti-violence et au parquet pour crimes de haine, comme cela a été fait à d’autres occasions”, a-t-il précisé.

La ligue a détaillé comment elle avait traité les incidents d’abus racistes envers les joueurs dans le passé et a déclaré qu’elle continuerait à lutter contre “le fléau de la violence, du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance dans le sport”.