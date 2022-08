La Liga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, l’Eredivisie, la MLS ont-elles remporté de plus gros records ?

Une version de cet article est apparue pour la première fois sur ESPN en octobre 2020 et a été mise à jour.

Liverpool a battu Bournemouth 9-0 à Anfield samedi pour égaler le record de Premier League pour la plus grande marge de victoire. L’exploit a déjà été réalisé trois fois – deux fois par Manchester United et également par Leicester City.

2 Connexe

Liverpool, à la 16e place en début de journée après avoir été tenu en échec contre Fulham et Crystal Palace et avoir subi une défaite contre United, a vu Luis Diaz et Harvey Elliott marquer en 10 minutes. Puis Trent Alexander-Arnold et Roberto Firmino ont marqué un doublé rapide de chaque côté de la demi-heure avant que Virgil van Dijk ne frappe à la mi-temps dans une affaire très unilatérale.

En seconde période, le défenseur de Bournemouth Chris Mepham s’est tourné vers son propre filet, avant que Firmino, le remplaçant Fabio Carvalho et Diaz ne marquent de nouveaux buts en seconde période pour assurer une victoire de neuf buts.

Voici comment les exploits de Liverpool se comparent aux victoires record dans les cinq meilleures ligues européennes et au-delà.

Sauter à: la Ligue | série A | Bundesliga | Ligue 1 | Eredivisie | Ligue majeure de football | Ligue MX | Ligue A

Depuis sa création en 1992-93, la Premier League a connu non pas un, mais trois coups 9-0.

Le premier est venu en 1995 quand Manchester United s’est déchaîné contre Ipswich à Old Trafford pour se venger de leur défaite 3-2 à Portman Road plus tôt dans la saison, l’attaquant Andy Cole marquant cinq buts.

Cet exploit a été égalé en 2019 lorsque Leicester City a mis à part une misérable équipe de Southampton sous la pluie battante à St Mary’s alors que Jamie Vardy réussissait un tour du chapeau et qu’Ayoze Perez marquait un doublé. Puis Southampton a de nouveau capitulé deux ans plus tard alors que Man United les battait également 9-0 avec huit buteurs différents et un doublé d’Anthony Martial.

Cependant, le record global de la plus grande marge de victoire dans un match de haut vol anglais, qui remonte à avant la Première Guerre mondiale, est de 12-0.

Il est détenu conjointement par West Bromwich Albion, qui a battu le Darwen FC sur ce score en 1892, et Nottingham Forest, qui a fait de même contre Leicester Fosse en 1909.

Il n’est peut-être pas choquant d’apprendre que Barcelone est impliqué dans la plus grande victoire de la Liga, même si cela peut vous surprendre de découvrir qu’ils étaient du côté de la réception quand L’Athletic Bilbao les a bourrés 12-1 en février 1931.

L’Athletic, heureux de ses buts, a également participé au match le plus marqué de l’histoire de l’élite espagnole (un thriller 9-5 contre le Racing Santander en 1933) ainsi qu’au match nul le plus marqué de la division (un match nul 6-6 contre l’Atletico Madrid en 1950).

Serie A : Turin 10-0 US Alessandria Calcio, mai 1948

jouer 1:40 Gab Marcotti explique comment les fans montreront leur respect à l’équipe de Turin qui a perdu la vie en 1949.

Il faut remonter à la fin des années 1940 pour retrouver la plus grande victoire de l’histoire de la Serie A quand les illustres stars de l’infortuné”Grande Turin“L’équipe a marqué 10 buts contre Alessandria sans réplique.

Presque exactement un an plus tard, le club et le football italien ont subi une terrible tragédie lorsque l’équipe – qui avait remporté cinq titres de champion successifs – revenait à Turin après avoir joué un match amical contre Benfica lorsque leur avion s’est écrasé sur la colline de Superga, tuant les 31 personnes à bord.

‘Gladbach 12-0 Dortmund. #FiebreMaldini

La maire goleada de l’histoire de la Bundesliga. pic.twitter.com/7bk13fNGx8 — Fiebre Maldini et Movistar+ (@Fiebre_Maldini) 27 novembre 2017

La plus grande victoire jamais remportée en Bundesliga allemande est survenue le dernier jour de la saison 1977-78 alors que Gladbach a martelé Dortmund et a quand même réussi à perdre le titre par différence de buts.

Trois autres buts auraient fait basculer Gladbach, mais malheureusement, ils n’ont pu marquer qu’une douzaine de buts sans réponse alors que le championnat est allé à Cologne, qui a battu St Pauli 5-0 le même après-midi pour décrocher le titre.

Depuis que l’élite française a été rebaptisée Ligue 1 en 2002, deux victoires 9-0 ont été enregistrées, toutes deux par le PSG.

Le premier était une victoire écrasante contre Troyes en 2016 alors que Zlatan Ibrahimovic a marqué quatre buts, dont un tour du chapeau de 10 minutes et une aide à la talonnade pour faire bonne mesure.

Le deuxième est venu au Parc des Princes face à Guingamp en 2019avec Kylian Mbappe et Edinson Cavani marquant chacun un tour du chapeau.

Cependant, la plus grande marge de victoire globale de l’histoire de la première division française a été la mutilation 12-1 de Sochaux contre Valenciennes lors de la saison 1935-36.

Eredivisie : Ajax 13-0 VVV Venlo, octobre 2020

L’Ajax a établi un nouveau record d’Eredivisie en battant ses adversaires du VVV Venlo 13-0, avec leur énorme victoire au Covebo Stadion.

Lassina Traoré s’est servi de cinq des buts contre le VVV – le premier joueur de l’Ajax à marquer autant de buts dans le même match depuis que le grand Marco van Basten a fait de même en 1985.

Il y avait aussi quelques buts pour le braconnier vétéran Klaas-Jan Huntelaar alors que l’Ajax se dirigeait vers une victoire historique, améliorant dûment son précédent record de championnat – un 12-1 contre Vitesse Arnhem en 1972 – par une nette marge.

Étonnamment, bien qu’il s’agisse d’un record de la ligue, leur victoire 13-0 sur le VVV n’est pas la plus grande victoire de l’Ajax. Cela s’est produit lors de la Coupe UEFA 1984-85 avec une raclée 14-0 des vairons luxembourgeois désormais disparus Red Boys Differdange.

Major League Soccer : Dallas Burn 1-8 Los Angeles Galaxy, juin 1998

La plus grande victoire de l’histoire de la MLS a été enregistrée par LA Galaxy lorsqu’ils se sont rendus à Dallas Burn en 1998 et a apporté la chaleur au Cotton Bowl.

Harut Karapetyan a réussi un tour du chapeau pour Galaxy alors qu’Ezra Hendrickson, Clint Mathis, Greg Vanney et Welton ont également participé à l’acte.

Plusieurs scores de 7-0 sont apparus en MLS depuis lors, le plus récent étant l’écrasement des rivaux du New York City FC par les Red Bulls de New York lors du derby de 2016 et l’effacement de choc de la New England Revolution par le nouveau Atlanta United en 2017.

Depuis que la première division mexicaine s’est transformée en Liga MX en 2012, la plus grande marge gagnante jamais accumulée a été Le lourd martèlement 9-2 de Pachuca sur Veracruz au cours de la saison 2018-19 Clôture campagne.

A-League : Adelaide United 8-1 North Queensland Fury, janvier 2011

Ayant débuté dans son incarnation actuelle en 2005, l’élite australienne est une autre ligue relativement jeune.

Pourtant, ils ont trouvé le temps pour une énorme victoire ou deux, avec Adelaide United frappe catégoriquement 8-1 contre North Queensland Fury en 2011 étant le plus grand jamais enregistré.

Cette marge a été égalée par les Reds quelques années plus tard en janvier 2015 lorsqu’ils ont battu les Jets de Newcastle à hauteur de 7-0 lors d’une rencontre de championnat.