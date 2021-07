La Liga doit copier la Premier League pour réussir

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que le président de la Liga, Javier Tebas, devait apprendre de la Premier League pour renforcer la ligue espagnole.

Tebas a critiqué le pouvoir d’achat de City dans le passé, les accusant de bafouer les règles du fair-play financier de l’UEFA et de se plaindre des « clubs de football appartenant à l’État ».

City a été temporairement banni de la Ligue des champions pour avoir enfreint les règlements de la FFP en 2020, mais la sanction a été annulée par le Tribunal arbitral du sport en appel.

« La Premier League, que l’on peut voir en Asie, est mieux gérée que la Liga », Guardiola a dit lors d’un événement en Catalogne lundi.

« M. Tebas a besoin d’apprendre. Peut-être qu’il pourrait mieux vendre le produit dans d’autres pays. Les gens se plaignent de [clubs spending] mais grâce à cet investissement d’autres clubs dans d’autres pays peuvent continuer à faire des choses.

« C’est peut-être la seule entreprise dans laquelle investir est considéré comme une mauvaise chose. Je ne le comprends pas car cela a un effet sur les clubs du monde entier. »

Pep Guardiola a été lié à des signatures de gros sous à Manchester City cet été. Photo de Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images

Alors que les clubs espagnols luttent désormais contre les pertes causées par la pandémie de coronavirus, Barcelone ayant du mal à accepter le nouveau contrat de Lionel Messi, les clubs de Premier League continuent de dépenser.

Manchester United a signé Jadon Sancho pour 85 millions d’euros la semaine dernière après que Chelsea se soit lancé dans une frénésie de dépenses l’été dernier, en signant Kai Havertz, Timo Werner et Hakim Ziyech, entre autres.

City, quant à lui, a été lié à 100 millions d’euros plus des déménagements pour Harry Kane et Jack Grealish cet été.

« Quel est le problème si United, City, Chelsea ou Liverpool, des clubs qui sont économiquement forts parce que leurs propriétaires veulent investir, ne veulent pas gagner d’argent et préfèrent continuer à réinvestir pour que le club puisse continuer à grandir pour les fans ? » ajouta Guardiola.

« Il y a toujours un contrôle de l’UEFA, comme le fair-play financier. Si vous vendez mieux le produit, les gens paient plus pour les droits de télévision. M. Tebas, qui en sait plus que quiconque et est plus sage que tout le monde et s’implique dans d’autres affaires, devrait apprendre cette.

« Peut-être que de cette façon, le Barça, Madrid, l’Atletico et Valence auraient plus de ressources pour investir dans ce dont ils ont besoin. Si nous dépassons la barre, nous serons punis et ne pourrons pas jouer [certain competitions] mais comme ce n’est pas le cas, que chacun fasse ce qu’il veut. »

Guardiola a ajouté que le Barca et le Real Madrid, qui ont tous deux des difficultés financières, seraient certainement ouverts à de grosses offres pour leurs joueurs de City.

« Imaginez si nous voulons signer un joueur du Barça ou de Madrid pour 100 millions d’euros, aucun des deux ne se plaindrait », a-t-il déclaré. « Ils seraient ravis.