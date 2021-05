Sergio Busquets a admis que les espoirs de Barcelone de gagner la Liga se sont évaporés avec le match nul 3-3 de mardi contre Levante.

Le Barça menait 2-0 et 3-2 à Valence avant de concéder une égalisation tardive pour laisser ses espoirs de titre en suspens après avoir récolté seulement cinq points lors de ses quatre derniers matchs.

– Notes: Messi obtient 7/10 malgré un nul médiocre

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

En plus de remporter ses deux derniers matches, le Barça a besoin que l’Atletico perd au moins cinq points de ses trois derniers matches et le Real Madrid en perde un ou fait match nul lors de deux de ses trois derniers matches.

« Nous n’avons plus beaucoup de chance maintenant », a déclaré Busquets à Movistar après le coup de sifflet final au stade Ciutat de Valencia. « Cela dépendra de nos rivaux, mais c’est de notre faute, [bad] décisions, un manque de concentration. Nous concédons des buts trop facilement.

« Nous ne nous sentons pas bien parce que ça allait toujours être difficile, mais nous voulions faire pression sur ceux qui étaient au sommet. Nous avions la tête, mais comme cela s’est passé cette saison, [Levante] a marqué des buts trop facilement. Le point ne veut pas dire grand-chose car c’est la ligue pratiquement terminée pour nous. Nous avons perdu trop de points pour nous battre pour le titre. «

L’Atletico peut ouvrir une avance de quatre points sur le Barca avec seulement deux matchs à jouer s’ils battent la Real Sociedad mardi. Le Real Madrid, quant à lui, peut s’écarter de deux points du Blaugrana s’ils gagnent à Grenade jeudi.

Les chances du Barça sont en outre entravées par le fait que l’Atletico et Madrid ont tous deux le meilleur bilan face à face contre eux, ce qui est le facteur déterminant si deux équipes terminent à égalité de points après 38 matchs.

Le match nul avec Levante a soulevé d’autres questions sur l’avenir de l’entraîneur Ronald Koeman au club.

Sergio Busquets de Barcelone réagit après le match nul 3-3 de son équipe en Liga avec Levante. Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine qu’il y avait des doutes sur l’adéquation à long terme du Néerlandais au rôle, que le Barça remporte ou non le titre pour ajouter à son succès en Copa del Rey plus tôt dans la campagne.

Cependant, l’incapacité de décrocher la première place cette saison, étant donné que le Barça avait son destin entre ses mains avant la défaite contre Grenade le 29 avril, pourrait accélérer les appels à son départ.

« Il y a toujours des questions sur les entraîneurs, cela ne changera pas », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse, interrogé sur ses perspectives d’emploi. « Mais après cette seconde mi-temps, je comprends qu’il y aura des questions, bien sûr. »

Le 29e but de Lionel Messi en championnat de la saison et Pedri avaient aidé le Barça à prendre une avance de deux buts à la mi-temps, mais des buts rapides après la pause de Gonzalo Melero et Jose Luis Morales ont attiré le niveau des hôtes.

Ousmane Dembele a rétabli l’avance du Barça à la 64e minute, mais un but tardif de Sergio Leon a valu un point à Levante.

« Parfois, il est difficile d’expliquer [what happened]», A ajouté Koeman lorsqu’on lui a demandé ce qui n’allait pas.« En analysant le match, en première mi-temps nous étions bons, il y avait un bon rythme avec le ballon, une bonne intensité. Nous avons créé des chances de marquer et nous sommes allés 2-0.

« Au début de la seconde mi-temps, nous avons perdu davantage le ballon, notre intensité a chuté et nous nous sommes arrêtés défensivement. Il est difficile d’inverser cela une fois que vous les avez laissés dans le jeu, comme nous l’avons fait [by conceding] trois buts en 35 minutes. «