La Liga : Bellingham livre à nouveau alors que le Real Madrid bat Gérone 3-0

❗️Eduardo ‘LB’ Camavinga contre Gérone :• A réalisé le plus de dribbles (2) ✅• A réalisé le plus de tacles (4) ✅• Le joueur le plus fautif (4) ✅• Passeur le plus précis (98%) ayant joué 45 minutes ou plus ✅• A remporté le plus de duels (15 !!!) ✅

CAMA OH

– Séputar Real Madrid (@SeputarMadrid) 30 septembre 2023