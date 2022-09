Robert Lewandowski de Barcelone, à gauche, célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le quatrième but de son équipe lors d’un match de football du groupe C de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Viktoria Plzen au stade Camp Nou de Barcelone, en Espagne, le mercredi 7 septembre 2022. (AP Photo /Jeanne Monfort)