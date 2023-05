« La Liga appartient aux racistes »: Tout a été dit en réaction aux abus racistes de Vinicius Jr contre Valence

L’abus raciste que Vinicius Jr a subi lors de la défaite 1-0 du Real Madrid contre Valence à Mestalla a suscité une réaction généralisée de la part du joueur, de son manager et des autorités du football, bien qu’il y ait des différends sur l’incident qui a eu lieu.

Des sections de la foule de Mestalla ont scandé des injures racistes contre l’attaquant du Real Madrid pendant le match, ce qui a amené l’arbitre à interrompre le match pendant 10 minutes en seconde période après que Vinicius ait spécifiquement pointé les membres de la foule.

Vinicius a cependant été expulsé dans les arrêts de jeu à la fin du match, lorsque l’arbitre l’a jugé violent lors d’une altercation avec l’attaquant de Valence Hugo Duro. Cependant, des images ont montré plus tard que Duro tenait Vinicius à l’étranglement pendant une longue période, ce pour quoi il a échappé à toute punition.

Qu’ont dit Vinicius Jr et ses coéquipiers du Real Madrid à propos des abus racistes ?

Indépendamment de l’expulsion, Vinicius Jr s’est rendu sur Twitter pour souligner les abus racistes dirigés contre lui pendant le match, suggérant « c’est normal » en Liga.

Il a tweeté après le match : « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Dans le football, ils pensent que c’est normal, la fédération aussi – et l’adversaire l’encourage.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismeo é o normal na La Liga. Une compétition acha normal, une Federação tambem e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi hoje é dos racistas. Uma nação…21 mai 2023 Voir plus

« Je suis tellement triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano [Ronaldo] et [Lionel] Messi appartient aujourd’hui au racisme. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde.

« Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour quelque chose qui arrive chaque semaine, je n’ai pas de défense. Je laisse faire. Mais je Je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici. »

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a également déclaré avoir entendu des « bruits de singe » après 20 minutes.

« Si Vini veut continuer à jouer, nous continuons à jouer, mais si Vini dit qu’il ne joue plus, je quitte le terrain avec lui, car nous ne pouvons pas tolérer ces choses », a déclaré Courtois.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a cependant critiqué Vinicius Jr après le match, affirmant que le Brésilien ne s’était pas présenté aux réunions organisées pour discuter de la manière de répondre au racisme dans les tribunes.

« Puisque ceux qui ne devraient pas vous expliquer ce que c’est et ce que cela peut faire en cas de racisme, nous avons essayé de vous l’expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées », Tebas a tweeté.

« Avant de critiquer et d’insulter la Liga, il est nécessaire que vous vous informiez correctement. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de bien comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble. »

De toute évidence, cela ne convenait pas à Vinicius, qui a répondu avec colère au tweet de Tebas.

« Encore une fois, au lieu de critiquer les racistes, le président de la Liga apparaît sur les réseaux sociaux pour m’attaquer. Autant vous parlez et faites semblant de ne pas lire, autant l’image de votre championnat est ébranlée.

« S’omettre ne fait que vous rendre égal aux racistes. Je veux des actions et des punitions. »

Qu’a dit le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, à propos des abus racistes visant Vinicius Jr ?

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est montré solidaire de son joueur, estimant que l’arbitre aurait dû arrêter le match tout en dénonçant les abus racistes subis par Vinicius Jr.

« Ce que nous avons vu aujourd’hui est inacceptable. Un stade entier scandant des insultes racistes », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas parler de football aujourd’hui, cela n’a aucun sens de parler de football aujourd’hui. J’ai dit à l’arbitre qu’il aurait dû arrêter le match.

« La Liga a un problème. Pour moi, Vinicius est le joueur le plus important du monde. La Liga a un problème, ces épisodes de racisme doivent arrêter le match. C’est tout le stade qui insulte un joueur avec des chants racistes et le match doit arrêter. Je dirais la même chose si nous gagnions 3-0, il n’y a pas d’autre moyen. »

Ancelotti a ensuite ajouté sur Twitter : « Aujourd’hui a été une triste journée à Mestalla, où un groupe de fans a montré sa pire version.

« Il est temps d’arrêter de parler et d’agir avec force. Le racisme ne peut pas avoir sa place dans le football ou dans la société. NON AU RACISME N’IMPORTE OÙ. »

Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor version. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismeo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO. pic.twitter.com/4eZO8uSYQA21 mai 2023 Voir plus

Comment Valence a-t-il répondu aux allégations de racisme ?

Le directeur de l’entreprise de Valence, Javier Solis, a répondu aux déclarations d’Ancelotti, affirmant que le club s’attend à des excuses car tout le monde à Mestalla n’est pas raciste.

« À la lumière des déclarations malheureuses et complètement incorrectes de M. Ancelotti, dans lesquelles il a qualifié tous les supporters de Mestalla de racistes, le club ne peut pas tolérer cela. Nous rejetons ces plaintes de front. C’est peut-être le résultat d’une erreur dans le langue et il doit avoir compris un autre mot comme étant dit.

« Le club condamne tout type d’insultes racistes et s’efforce d’identifier les personnes qui auraient fait un geste ou une action, mais qualifier tous les supporters de Valence de racistes est un non-sens et le club ne peut pas rester silencieux.

« Nous comprenons que lorsqu’Ancelotti se rend compte de l’erreur qu’il a commise et des déclarations très graves qu’il a faites, il devrait s’excuser, de la même manière que l’entraîneur et moi condamnons toute insulte raciste. De la même manière, lorsqu’il se rend compte de l’erreur qu’il a fait, il devrait s’excuser. »

Qu’a dit Valence à propos des allégations de racisme de ses fans ?

Valence a également fait une déclaration : « Le Valencia CF souhaite condamner publiquement les insultes et les agressions de toutes sortes dans le football.

« Le club est fermement attaché aux valeurs de respect et d’esprit sportif et réitère sa position contre la violence physique et verbale dans les stades. Ainsi, nous sommes attristés par les événements survenus lors du match de la 35e journée de Liga contre le Real Madrid.

« Bien qu’il s’agisse d’un épisode isolé, les insultes envers un joueur adverse n’ont pas leur place dans le football et ne correspondent pas aux valeurs et à l’identité du Valencia CF. Le club enquête sur ce qui s’est passé et prendra les mesures les plus sévères contre les auteurs. Valencia CF condamner également toute infraction et demander le plus grand respect pour nos fans. »

De manière quelque peu contradictoire, cependant, le communiqué ajoute : « Tout en dénonçant fermement ces incidents isolés, le Valencia CF tient à remercier les plus de 46 000 supporters présents pour leur soutien à l’équipe. »

Qu’a dit le président de la FIFA Gianni Infantino à propos des allégations de racisme en Liga ?

Pendant ce temps, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a condamné les abus racistes, avant de souligner la réponse en trois étapes de l’instance dirigeante à ces types d’incidents.

« Pleine solidarité à Vinicius », a déclaré Infantino. « Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ou dans la société et la FIFA soutient tous les joueurs qui se sont retrouvés dans une telle situation. Les événements survenus lors du match entre Valence et le Real Madrid montrent que cela doit être le cas.

« C’est pourquoi le processus en trois étapes existe dans les compétitions de la FIFA et il est recommandé à tous les niveaux du football. Premièrement, vous arrêtez le match, vous l’annoncez. Deuxièmement, les joueurs quittent le terrain et le speaker annonce que si les attaques continuent , le match sera suspendu, le match recommence, puis, troisièmement, si les attaques continuent, le match s’arrêtera et les trois points reviendront à l’adversaire.

« Ce sont les règles qui devraient être mises en œuvre dans tous les pays et dans toutes les ligues. De toute évidence, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais nous devons le faire et nous devons le soutenir par l’éducation. »

Vincius Jr avait également le soutien de son pays d’origine, le président de la fédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, renforçant ce que le joueur de 22 ans avait déjà dit.

« Combien de temps allons-nous vivre, en plein XXIe siècle, des épisodes comme celui dont nous venons d’être témoins, encore une fois, en Liga ? » demanda Rodrigues.

« Combien de temps l’humanité restera-t-elle seulement spectatrice et complice d’actes cruels de racisme ?

Qu’a dit la Liga sur les allégations de racisme ?

La Liga a déclaré qu’elle enquêterait sur ce qui s’est passé à Mestalla, déclarant qu’elle intenterait une action en justice si nécessaire.

« À la lumière des incidents survenus lors du match Valence CF – Real Madrid CF à l’Estadio de Mestalla, la Liga a demandé toutes les images disponibles afin d’enquêter sur ce qui s’est passé. Une fois l’enquête terminée, si un crime de haine est identifié, La Liga prendra les mesures légales appropriées.

« La Liga enquêtera également sur les images d’insultes racistes qui auraient été dirigées contre Vinicius Jr depuis l’extérieur de l’Estadio de Mestalla. La Liga a été proactive face à tous les incidents racistes contre le joueur du Real Madrid CF Vinicius Jr.

« La Liga lutte contre ce genre de comportement depuis des années, tout en promouvant les valeurs positives du sport, non seulement sur le terrain de jeu, mais aussi en dehors. »