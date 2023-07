La Liga annonce un changement de marque suite à un partenariat avec EA Sports

La Liga est sur le point de commencer sa nouvelle ère, alors que la première division du football espagnol a officiellement annoncé lundi sa toute nouvelle marque et son positionnement stratégique.

L’élite du football espagnol a décidé de changer ses caractéristiques, sa couleur et son logo pour se créer une nouvelle identité et continuer à inspirer et à créer un impact positif sur la société.

À partir de la saison à venir, la nouvelle ligue de première division devrait s’appeler « La Liga EA Sports » et la deuxième division devrait être renommée « La Liga Hypermotion ».

Cela fait suite à EA Sports, qui est devenu le principal sponsor de la ligue espagnole après avoir conclu un accord pour un montant de 150 millions d’euros sur les cinq prochaines années.

Le nouveau nom, le nouveau logo et le nouveau slogan ont tous été annoncés lors d’un événement officiel organisé par La Liga et EA Sports, qui a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de La Liga. Le nouveau slogan a été révélé comme étant « La puissance de notre football ».

Ángel Fernández, responsable de la marque et de la stratégie mondiales de La Liga, a déclaré : « Au cours des 10 dernières années, nous avons assumé la responsabilité d’inspirer les gens à travers les valeurs positives de notre sport, ce que nous démontrons constamment à travers nos clubs, nos fans et nos tout un écosystème de compétitions et d’activités connexes. La nouvelle marque est un symbole de ce changement, la représentation de « The Power Of Our Fútbol », avec laquelle nous voulons réaffirmer la fierté de faire partie d’une compétition qui nous inspire tous et nous aide à grandir en tant que personnes et en tant que société. .”

Ce nouveau positionnement stratégique et son message « Power Of Our Fútbol » seront reflétés dans la prochaine campagne d’image LALIGA, qui sera lancée à la mi-juin.

La surprise inattendue a cependant été la révélation du changement de nom de la deuxième division, qui s’appellera désormais « La Liga Hypermotion », un clin d’œil à la technologie utilisée par EA Sports dans ses jeux pour aider à offrir aux utilisateurs une expérience réaliste.

En plus du nom, du logo et du slogan, il a également été indiqué que la ligue modifiera les patchs sur les t-shirts de l’équipe et leurs logos de transmission télévisée en conséquence.

Les responsables de la Liga ont déclaré qu’à la suite de leur partenariat avec EA Sports, ils cherchent à « intégrer le monde physique au virtuel », car ils visent à offrir une expérience améliorée et immersive aux fans du monde entier au cours de la saison à venir, avec des améliorations dans la diffusion. , et grâce à un engagement continu envers le football de base de la part des deux sociétés.