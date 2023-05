La licorne Fintech Zepz, propriétaire de WorldRemit, licencie 26% de son personnel

Le groupe de transfert d’argent Zepz licencie 420 employés, a déclaré la société à CNBC en exclusivité, alors que le secteur des technologies financières est aux prises avec un environnement macroéconomique difficile.

La société basée à Londres a commencé à informer les employés des licenciements lundi, les employés individuels étant informés par leurs responsables avant que des communications plus importantes ne soient émises. Mardi, toute l’entreprise avait été informée du déménagement.

Zepz, qui possède les marques WorldRemit et Sendwave, compte un effectif total d’environ 1 600 personnes, ce qui signifie que les réductions se traduisent par environ 26 % de ses effectifs.

Les réductions auront principalement un impact sur les équipes de service client et d’ingénierie de Zepz alors que Zepz cherche à déplacer ces opérations de plusieurs pays vers des hubs plus centralisés, a indiqué la société.

La société a son siège social à Londres mais possède des bureaux régionaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, à Hong Kong, en Pologne, au Kenya et au-delà.

Zepz a déclaré qu’il mettait en œuvre ce qu’il appelait « l’optimisation des effectifs » pour tenir compte des rôles qui avaient été dupliqués suite à sa combinaison de Sendwave avec WorldRemit sous une seule société mère.

Ensemble, les deux services de transfert d’argent sont utilisés par plus de 11 millions d’utilisateurs dans 150 pays. Sendwave a été acquis par Zepz en 2020 pour un montant non divulgué.

C’est la deuxième fois en un peu moins d’un an que Zepz licencie du personnel. En juin 2022, Zepz a procédé à des licenciements touchant environ 5 % de ses effectifs, selon Nouvelles du ciel.

Mark Lenhard, PDG de Zepz, a déclaré que cette décision marquait « une étape importante et nécessaire dans la transition de deux vastes équipes segmentées vers une organisation dynamique sous Zepz, et la pose de bases ambitieuses vers notre orientation stratégique à long terme en tant qu’entreprise de portefeuille ».

Il a ajouté que la société avait pris la décision de réduire ses effectifs en raison d’un besoin de rationaliser sa structure plutôt que de pressions macroéconomiques.

« Au cours de l’année dernière, nous avons sérieusement examiné comment optimiser l’organisation pour continuer à évoluer d’une manière mature qui prépare l’entreprise à un succès à long terme », a-t-il déclaré.

« Le secteur des envois de fonds a maintenu une croissance robuste malgré les conditions économiques mondiales, et nous avons vu ce public prendre de grandes mesures pour s’assurer que leurs proches sont soutenus alors que les coûts augmentent dans le monde. »

Les employés se verront offrir un soutien sous forme de conseils, de coaching et de carrière, de développement de CV, de candidatures et d’entretiens.

Malgré la mesure de réduction des emplois, Zepz a déclaré qu’il embauchait toujours pour 200 postes.

La société permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent à l’étranger à partir d’un smartphone ou d’un ordinateur, les personnes à l’autre bout pouvant le recevoir sur leurs comptes bancaires, en espèces, sur un portefeuille mobile ou sous forme de recharge de temps d’antenne mobile.

Le service est un challenger pour les services de transfert d’argent établis comme Western Union, vantant des frais moins chers et la possibilité de transférer de l’argent rapidement. Un rival proche est Sage qui prétend offrir des transferts d’argent internationaux moins chers que les banques.

Les Fintechs comme Zepz sont confrontées à une série de défis, notamment des consommateurs plus soucieux des coûts et un contrôle réglementaire accru. Celles-ci ont touché la valeur de diverses entreprises du secteur, tant sur les marchés publics que privés. Le financement s’est tari et plusieurs fintechs ont procédé à des baisses de valorisation.

Même les banques traditionnelles ont eu du mal à gagner du terrain sur le marché, Goldman Sachs ayant récemment renoncé à ses ambitions fintech.

Zepz a levé des fonds pour la dernière fois en août 2021 à une valorisation de 5 milliards de dollars lorsqu’il a annoncé un nouveau financement de 292 millions de dollars auprès d’investisseurs dirigés par le fonds spéculatif Farallon Capital. La startup est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Leapfrog, TCV et Accel.

Zepz est depuis longtemps un chouchou de la scène fintech britannique. Elle a été fondée en 2010 par l’entrepreneur anglo-somalien Ismail Ahmed, qui a lancé l’entreprise après avoir déménagé au Royaume-Uni après avoir fui la Somalie déchirée par la guerre civile.

L’idée d’Ahmed de créer Zepz, puis WorldRemit, est née de sa propre expérience dans le transfert d’argent sur les marchés émergents ; il transférait des fonds à sa famille, qui vivait alors dans un camp de réfugiés en Éthiopie, mais les transferts étaient coûteux et prenaient des mois.

Ahmed a démissionné de son poste de PDG de Zepz en 2018, bien qu’il reste au conseil d’administration en tant que président non exécutif. Son remplaçant à l’époque était Breon Corcoran, un homme d’affaires irlandais qui dirigeait auparavant la société de paris britannique Paddy Power Betfair.

En 2022, Corcoran a été remplacé par Mark Lenhard, un ancien dirigeant de la société de paiement de factures Bill.com, dont la nomination serait intervenue alors que les perspectives d’une offre publique initiale pour la société s’étaient estompées.

Lenhard a déclaré que Zepz « n’a jamais annoncé de calendrier pour l’introduction en bourse et ne prévoit pas d’annoncer de plans de sortie pour le moment ». La société a atteint la rentabilité opérationnelle au premier semestre 2022, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle est « sur une voie durable pour augmenter ses marges bénéficiaires ».