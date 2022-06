La licorne de soins virtuels Ro licencie 18 % de ses effectifs

Des mois après avoir annoncé un Une levée de fonds de 150 millions de dollars qui a stimulé son valorisation à 7 milliards de dollarsla société de soins virtuels directe au consommateur Ro licencie 18% de ses effectifs.

“Alors que nous avons pris des mesures au cours des six derniers mois pour nous préparer à un éventuel ralentissement, notamment en mobilisant des capitaux supplémentaires et en resserrant notre objectif, nous sommes arrivés à la malheureuse conclusion que nous devions apporter des changements plus importants pour gérer les dépenses, accroître l’efficacité de notre organisation et mieux associer nos ressources à notre stratégie actuelle », a écrit le PDG Zachariah Reitano dans un e-mail au personnel obtenu pour la première fois par Tech Crunch et Initié.

Selon l’e-mail, les membres du personnel concernés ont été informés de la décision jeudi matin lors de conversations en tête-à-tête. Les travailleurs licenciés recevront deux mois d’indemnités de départ et d’avantages sociaux, et Ro étend sa fenêtre d’exercice des options à trois ans. La startup propose également des services de carrière au personnel concerné.

LA GRANDE TENDANCE

Lancé en 2017 en tant que clinique de santé pour hommes offrant des traitements contre la dysfonction érectile, Ro s’est depuis étendue à la santé mentale, à la gestion du poids et à la dermatologie.

Outre la levée de fonds de 150 millions de dollars annoncée en février, la startup de soins virtuels a acquis plusieurs entreprises au cours de la dernière année, notamment Dadi axé sur la fertilité masculine, la société de diagnostic à domicile Kit ainsi que Modern Fertility.

Ro n’est pas la seule entreprise de santé numérique à poursuivre les licenciements au milieu du ralentissement du marché. Plus tôt ce mois-ci, le fournisseur hybride Carbon Health a annoncé qu’il licenciait 250 employés, soit environ 8 % de l’effectif mondial de l’entreprise.

La société de santé mentale en difficulté Cerebral est également suppression de postespharmacie numérique Truepill licencié 15 % de ses effectifs et société de gestion des maladies chroniques Thirty Madison travailleurs licenciés après sa fusion avec Nurx.

ENREGISTREMENT

“À la lumière de l’environnement actuel, nous avons décidé de réaligner nos équipes pour mieux correspondre à nos priorités stratégiques. En conséquence, Ro a mis en œuvre des changements difficiles mais importants dans l’organisation de l’entreprise. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les contributions de tous les personnes touchées et avons fait de notre mieux pour les soutenir dans cette transition », a écrit un porte-parole de Ro à MobiHealthActualités.