La licorne de la santé numérique Innovaccer licencie 245 employés

Innovaccerune startup d’analyse de données de santé qui a atteint le statut de licorne en 2021, a licencié 245 travailleurs, soit environ 15 % de ses effectifs.

Première rapporté par Inc42, les réductions marquent la deuxième série de licenciements de l’entreprise en plusieurs mois. En septembre, Innovaccer a confirmé avoir licencié 90 employésqui représentait alors 8 % de ses effectifs.

Innovaccer a déclaré que les coupes affectaient les travailleurs de toutes les zones géographiques et verticales de l’entreprise.

“Innovaccer a toujours cru qu’il fallait donner à ses clients les moyens d’accélérer leurs transformations, conduisant à des soins de meilleure qualité pour les patients et les populations, à de meilleures expériences pour les patients et à de meilleures performances financières et opérationnelles”, a déclaré le cofondateur et PDG Abhinav Shashank dans un communiqué. “Ce sera notre objectif central alors que l’industrie passe d’un modèle principalement de rémunération à l’acte à des soins axés sur la valeur et centrés sur le consommateur. Par conséquent, nous prenons la mesure indispensable de doubler nos capacités de base et de rationaliser notre orientation organisationnelle. »

LA GRANDE TENDANCE

Innovaccer a annoncé deux importantes rondes de financement en 2021, dont une 105 millions de dollars de série D qui l’ont propulsé à une valorisation de 1,3 milliard de dollars et une série E de 150 millions de dollars qui l’a propulsé à 3,2 milliards de dollars. La société a été fondée en 2014.

Financement de la santé numérique a considérablement ralenti l’année dernière après un boom en 2021, en particulier pour les investissements à un stade ultérieur. Un certain nombre d’entreprises de santé numérique et de technologies de la santé ont procédé à des licenciements depuis l’été, citant souvent l’économie plus large comme facteur contributif.

En janvier, la société de diagnostic Cue Health a déclaré qu’il licencierait environ 26% de son personnel; le fournisseur hybride Carbon Health a annoncé d’autres licenciements ; Alphabet’s Verily a déclaré qu’il réduirait ses effectifs dans le cadre d’une restructuration plus large ; la société de thérapies numériques sur ordonnance Akili Interactive a annoncé qu’elle supprimerait 30 % de ses effectifs ; et le géant des soins virtuels Teladoc Health a licencié 300 employés.