Alors que le voyage de Sarah pour trouver l’amour avec Bachelor, Matt a commencé sur une note positive – recevoir un rendez-vous en tête-à-tête pendant la deuxième semaine – tout a changé pendant la troisième semaine.

L’épisode le plus récent a commencé avec Sarah s’évanouissant au milieu d’une cérémonie des roses. Certaines des femmes ont accusé Sarah, qui avait déjà une rose, de s’évanouir pour attirer l’attention et ont été agacées. Victoria a déclaré que « son évanouissement a été vraiment faux », et Anna Redman dit que Sarah « obtient exactement ce qu’elle veut » quand Matt est allé la voir.

Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées pour Sarah après la fin de la cérémonie des roses. Elle a admis qu’elle avait des difficultés avec le processus après avoir vu des femmes lors d’un rendez-vous de groupe écrire et lire des scènes d’amour.

«Je me sens simplement épuisée émotionnellement», a déclaré Sarah à un moment donné. « J’aurais dû savoir que cela me déclencherait. Tout simplement parce que, comme, dans mon passé, comme, faire face à, comme, la fidélité et, comme, les problèmes d’engagement et, comme, la jalousie et tous ces sentiments et émotions sont, comme, revenir si vite. Dans mon cœur, je connais tous ces moments spéciaux que nous avons eu et ça, comme, me tue de penser, comme, il passe aussi ces moments spéciaux avec d’autres femmes. , comme, je ne peux pas dépasser ça, ça va vraiment être un obstacle dans ma relation avec Matt. Et maintenant, je sens que je devrais faire quelque chose. «