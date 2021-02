KATIE Thurston serait la prochaine Bachelorette.

La spéculation survient alors que les fans applaudissent le candidat de télé-réalité pour avoir affronté des «intimidateurs» dans l’émission.

Reality Steve a partagé un spoiler sur le sort de Katie lors de son voyage pour trouver l’amour avec Matt James sur Le célibataire, ainsi que son avenir avec la franchise ABC.

Le compte Twitter partagé: « Lors de l’enregistrement ‘Women Tell All’ jeudi dernier, Katie Thurston a été annoncée comme la prochaine ‘Bachelorette. ‘ »

Le tweet a également révélé: « Katie est éliminée lors de l’épisode de lundi lors de son face à face avec Matt. »

Katie a attiré l’attention de Bachelor Nation pour la première fois lorsqu’elle s’est présentée le premier soir en saluant Mat avec un vibrateur.

En abordant pour la première fois l’homme principal de 29 ans, Katie a déclaré à propos de son vibrateur: «Cela m’a permis de passer beaucoup de temps seul cette année.

Agé de 30 ans, il est directeur marketing bancaire de Renton, Washington.

Selon sa biographie ABC, la candidate au Bachelor sait « exactement ce qu’elle veut chez un homme et a fini de perdre son temps avec des garçons qui ne seront pas à la hauteur de ses attentes ».

Katie est décrite comme «la partenaire la plus aimante et la plus engagée que l’on puisse demander».

Elle est rapidement devenue une Bachelier favori des fans, car les fans l’ont félicitée pour sa franchise, son ouverture d’esprit et sa conscience de soi lors du concours de rencontres.

Lors d’un épisode récent, Katie s’est approchée Mat et l’a informé du «harcèlement» en cours avec le groupe.

Elle lui a dit que le concurrent Anna Redman a commencé une rumeur selon laquelle Brittany Galvin est une escorte.

Après que Matt ait renvoyé Anna chez elle, il a fixé son objectif à Victoria, 28 ans.

Alors que Katie a mis en garde Matt contre l’intimidation de la «reine» Victoria, c’est sa conversation avec le débutant Ryan qui a persuadé la star de renvoyer Victoria à la maison.

Peu de temps après, Matt a appris que Victoria intimidait les cinq nouvelles femmes en lice pour son cœur le concurrent controversé a été éliminé.

Les fans ont également applaudi Katie pour son ouverture à la fois sur et en dehors de la série.

Le jour de son 30e anniversaire, elle a téléchargé une photo sur Instagram et a expliqué comment elle prenait plus de risques dans la vie en vieillissant.

« La vie passe vraiment vite. … J’ai suivi » les règles « de la vie. Obtenez la carrière. Économisez de l’argent. Commencez ce 401k. Achetez la maison. Et pour quoi? Une décennie entière à passer sans vous sentir comblé? » dit-elle.

« Cette dernière année, j’ai finalement adoré qui je suis sans aucune excuse. J’ai perdu des gens en cours de route. Et c’est OK. »