La licence juridique de Giuliani suspendue à New York pour des allégations concernant Trump, les élections de 2020 – RT USA News

Un tribunal de New York a suspendu l’ancien maire et ancien procureur de New York, Rudy Giuliani, de la pratique du droit pour « déclarations fausses et trompeuses » sur Donald Trump et l’élection présidentielle de 2020.

La suspension de Giuliani a été demandée par le comité des griefs du procureur du premier département judiciaire et accordée par la division d’appel de Manhattan. Le sénateur de l’État de New York Brad Hoylman (D-Manhattan) avait déposé la plainte officielle auprès du comité des griefs du procureur. L’ordonnance de suspension accuse Giuliani d’avoir fait de fausses déclarations à « les tribunaux, les législateurs et le grand public » alors qu’il travaillait comme avocat pour Trump. Giuliani a été l’une des figures centrales des tentatives de Trump pour annuler les résultats des élections de 2020, l’ancien président et ses avocats affirmant une fraude électorale dans les principaux États swing, bien qu’aucune preuve officielle d’une fraude généralisée n’ait été trouvée.



Un exemple donné pour la suspension de Giuliani est une allégation selon laquelle « des morts ont « voté » en Pennsylvanie », l’un des nombreux États où l’avocat et l’ancien maire de la ville ont fait valoir que de faux bulletins de vote avaient été adoptés en faveur de Joe Biden. « En tant qu’enfant d’affiche anecdotique pour prouver ce point, il a déclaré à plusieurs reprises que le célèbre boxeur poids lourd Joe Frazier a continué à voter des années après sa mort et a déclaré le 7 novembre 2020 » il vote toujours ici « , « l’ordre dit de la réclamation de Giuliani, ajoutant que son commentaire Frazier était « sans équivoque faux ». «Nous concluons que [the] la conduite de l’intimé menace immédiatement l’intérêt public et justifie une suspension provisoire de la pratique du droit, en attendant la poursuite des procédures devant le comité des griefs du procureur » le nouvel ordre indique. Les détracteurs de Giuliani, y compris les législateurs anti-Trump, ont célébré la suspension de l’ancien maire depuis son annonce jeudi. Plus tôt cette année @RepMondaire et j’ai écrit une lettre demandant la radiation de Rudy Giuliani. Nous sommes heureux que sa licence de droit ait été suspendue. Il a déshonoré la profession juridique, est devenu une honte nationale et a violé de nombreuses règles éthiques de conduite professionnelle. https://t.co/6QZcDD0TxR – Ted Lieu (@tedlieu) 24 juin 2021 Vous ne pouvez pas mentir devant un tribunal et vous en tirer sans problème, même si Trump vous a mis en numérotation abrégée. J’ai demandé au tribunal de New York de suspendre la licence de droit de Rudy Giuliani, et sa radiation est bien méritée. Ses mensonges ont causé de graves dommages à notre démocratie. Ne plaisante pas avec la Pennsylvanie. – Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) 24 juin 2021 D’autres ont indiqué que la suspension de Giuliani était liée à sa disgrâce en raison de son partenariat avec Trump, y compris l’avocat et analyste juridique Jonathan Turley qui a fait valoir que la suspension du permis pourrait créer un précédent avec « dangers inhérents ». … Ce qui peut être une théorie nouvelle pour certains peut être considéré comme trompeur ou frivole pour d’autres. Encore une fois, il s’agit moins de Giuliani que de la norme à appliquer dans de tels cas. – Jonathan Turley (@JonathanTurley) 24 juin 2021 Comme Gerry Spence l’a dit il y a longtemps, les « Messieurs du Barreau » ne se soucient que de la foule haut-de-forme, et le Barreau a longtemps été un outil d’oppression étatique des avocats dissidents. le #rudygiuliani cas n’est que le plus récent et l’un des plus flagrants. – Robert Barnes (@barnes_law) 24 juin 2021 Les avocats de Giuliani ont appelé à la suspension « décevant » et « sans précédent. » « Nous pensons qu’une fois que les questions seront pleinement explorées lors d’une audience, M. Giuliani sera réintégré en tant que membre apprécié de la profession juridique qu’il a si bien servi dans ses nombreuses fonctions pendant tant d’années », ils ont dit. La suspension ne fait qu’ajouter aux problèmes de Giuliani, car il fait également l’objet d’une enquête par les procureurs de Manhattan pour avoir prétendument agi en tant qu’agent étranger tout en représentant Trump. Il fait également l’objet d’un procès en diffamation de la part de Dominion Voting Systems pour des allégations qu’il a faites sur l’authenticité des résultats de l’élection présidentielle de 2020. Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!