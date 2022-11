La licence d’un médecin de la Colombie-Britannique est définitivement annulée après des décennies d’inconduite et de facturation frauduleuse

Un médecin de famille de la région métropolitaine de Vancouver avec une longue histoire de discipline pour facturation frauduleuse et inconduite verra bientôt sa licence médicale annulée de façon permanente par son collège professionnel.

Le Dr Gustavo Carvalho, qui travaillait plus récemment à Richmond, en Colombie-Britannique, était déjà interdit à vie de facturer au Medical Services Plan (MSP). Il a été le premier médecin de la province à être définitivement désinscrit du système public d’assurance-maladie.

Maintenant, son inscription au Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique sera révoquée le jour de l’An, avec une interdiction à vie de présenter une nouvelle demande, après avoir admis avoir enfreint plusieurs conditions imposées à sa pratique en raison de problèmes disciplinaires antérieurs, selon un avis sur le site Web du collège .

L’avis indique que le comité d’enquête du collège “était préoccupé par le fait que le Dr Carvalho continuait de commettre une conduite non professionnelle, y compris une faute professionnelle, après des décennies de mesures réglementaires prises à son encontre et de tentatives de réparation”.

Carvalho a consenti à l’annulation de sa licence, selon l’avis. Ses coordonnées actuelles n’ont pas pu être localisées.

Pris ensemble, l’avis du collège et les dossiers judiciaires détaillent trois décennies d’enquêtes, d’inconduite et de discipline pour Carvalho.

Son histoire avec le collège remonte à 1993, à peine trois ans après le début de sa carrière médicale, lorsqu’il a été suspendu et condamné à une amende de 20 000 $ pour “conduite infâme” pour avoir facturé au MSP des services qu’il n’a jamais fournis.

Un juge qui a rejeté l’appel de Carvalho contre ces mesures disciplinaires a noté que “sa malhonnêteté frappe à la racine du système et porte atteinte à l’intégrité de sa profession.”

Carvalho était réprimandé à nouveau en 2001 pour avoir omis de protéger la confidentialité des dossiers des patients en jetant leurs dossiers dans un bac de recyclage à sa clinique de Vancouver.

Son nom était alors radié du registre du collège en 2003 après des condamnations pénales pour harcèlement et manquement aux conditions de sa peine.

Facturation MSP pour faux rendez-vous

Carvalho est retourné au travail en 2007 et il ne lui a pas fallu longtemps pour attirer à nouveau l’attention du collège.

En 2012, il a de nouveau été suspendu et condamné à une amende de 50 000 $ pour avoir fait des réclamations abusives au MSP. Selon un communiqué de presse du collège de cette époque il a reçu environ 4 000 $ de fonds publics en facturant 27 faux rendez-vous avec des patients en 2009.

Il a ensuite reçu une autre réprimande et une amende en 2016 pour avoir enfreint les conditions de sa pratique, et en 2018, il a été suspendu et condamné à une amende une fois de plus pour avoir enfreint les conditions de sa pratique liées à la tenue de dossiers et au travail sous supervision.

Pendant ce temps, au même moment où le collège surveillait Carvalho, la Commission des services médicaux de la Colombie-Britannique surveillait sa facturation au MSP.

En 1999, il a accepté de rembourser 48 404 $ qu’il avait facturés à tort au système public entre 1991 et 1997, selon une décision de justice de 2016 .

Le Dr Gustavo Carvalho a fait l’objet de mesures disciplinaires répétées pour facturation frauduleuse et inappropriée au Medical Services Plan de la Colombie-Britannique. (Shutterstock)

La commission a audité Carvalho en 2014 et a constaté une facturation inappropriée dans un tiers des services sélectionnés au hasard pour lesquels il avait facturé, selon la décision. Dans plus de la moitié de ces cas, la commission n’a trouvé aucun dossier médical pour étayer les factures.

Un panel réuni par la commission a décidé d’annuler à vie l’inscription au MSP de Carvalho et lui a ordonné de payer 184 138 $ plus les intérêts pour les fausses factures.

Il a fait appel de cette décision en Cour suprême de la Colombie-Britannique puis dans le Cour d’appel mais n’a pas réussi à convaincre un juge à quelque niveau que ce soit que son interdiction devait être annulée.

“Il ne s’agissait pas simplement d’erreurs de jugement mineures ou du résultat d’erreurs peut-être dues à un praticien occupé qui ne prêtait pas attention aux détails. … Les fausses factures admises étaient des actions délibérées prises par le Dr Carvalho”, a écrit Shelley Fitzpatrick, juge à la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2017. .

L’annulation définitive de la licence médicale de Carvalho intervient après qu’il a violé un certain nombre d’engagements et de conditions imposés à sa pratique, selon l’avis de cette semaine du collège.

Les conditions qui ont été violées comprenaient : qu’il n’avait pas de fonctions de supervision ; qu’il travaille sous la direction d’un médecin superviseur agréé ; qu’il pratique en groupe avec au moins deux autres médecins à temps plein; qu’il fasse approuver son volume de patients et ses heures de pratique clinique par le collège; qu’il obtienne l’approbation écrite du collège avant de modifier tout détail de sa pratique; et que sa conduite professionnelle doit être « irréprochable à tous égards ».

L’avis du collège indique que l’annulation de l’inscription de Carvalho est “nécessaire pour protéger le public et envoyer un message clair de dissuasion à la profession”.