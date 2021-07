La licence de droit DC de Rudy Giuliani suspendue en attendant l’issue de l’affaire de New York concernant ses allégations de fraude électorale – RT USA News

Fraîchement sorti de sa licence de droit new-yorkais suspendue pour de prétendues fausses allégations de fraude électorale en faveur de l’ancien président Donald Trump, Rudy Giuliani a également perdu ses droits, au moins temporairement, d’exercer à Washington.

Un tribunal du district de Columbia a suspendu mercredi la licence d’avocat de Giuliani dans la capitale nationale, en attendant l’issue de la procédure disciplinaire à son encontre à New York. De telles suspensions sont requises à DC lorsqu’un avocat fait face à des sanctions disciplinaires d’une autre juridiction.

Un tribunal de New York a suspendu le mois dernier la licence de l’ancien maire sur les accusations qu’il a faites « manifestement faux et trompeur » prétend à « les tribunaux, les législateurs et le grand public » alors qu’il aidait Trump à contester la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de novembre dernier.





Giuliani faisait partie des principaux avocats qui représentaient Trump pour tenter de prouver que Biden avait remporté les élections grâce à une fraude massive. Les contestations judiciaires ont été rejetées devant les tribunaux fédéraux et étatiques, dans de nombreux cas sur la base de détails techniques.

Des politiciens démocrates, tels que le représentant américain Ted Lieu (D-Californie), faisaient partie des avocats qui ont fait pression pour que Giuliani soit radié du barreau et ont célébré sa suspension à New York. Le tribunal l’a réprimandé pour avoir prétendument enflammé « des tensions qui ont éclaté dans les événements du 6 janvier 2021, dans le Capitole de cette nation. »

Giuliani n’aurait pas été autorisé à présenter un cas pour sa défense dans la procédure à New York, mais il pourrait faire appel de la décision. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de prendre des mesures disciplinaires car la bataille électorale est terminée et « il a exercé et continuera d’exercer une discipline personnelle pour s’abstenir de discuter de ces questions en public ».

Giuliani fait également l’objet de poursuites en diffamation par les sociétés de systèmes de vote Smartmatic et Dominion, qui ont affirmé avoir été lésées par ses fausses affirmations.





