Mariage d’Arie Luyendyk Jr. et Lauren Burnham: ce que nous savons

Il y en a deux Bachelier bébés à bord pour Arie Luyendyk Jr. et Lauren Burnham– et ils révèlent enfin le sexe de leurs jumeaux!

Le 19 janvier, les stars de la télé-réalité ont partagé sur Instagram qu’elles attendaient un garçon et une fille.

Lauren a posté de très jolies photos du couple à Scottsdale, en Arizona, avec leur fille Alessi, âgée d’un an, qui tenait à la fois de la barbe à papa rose et bleue pour symboliser ses nouveaux frères et sœurs.

La maman de 29 ans a écrit, « Alessi va avoir un bébé FRÈRE et une petite SŒUR », ajoutant: « nous ne pourrions pas être plus excités! »

Arie, qui a joué dans la 22e saison de Le célibataire, a écrit sur sa page, « BOY! GIRL! Comment avons-nous eu autant de chance @laurenluyendyk?! Tellement excité de rencontrer le @luyendyktwins, « taguant le compte des bébés, qui a déjà accumulé 230 000 abonnés.

Plus sur leur joint Youtube canal, Arie et Lauren ont partagé quelques moments en coulisses de leur séance photo, alors que leurs amis filaient de la barbe à papa à partir d’une machine à la maison. Arie a été vue en train d’essuyer adorablement une « barbe de barbe à papa » sur le menton d’Alessi.