La Libye ouvre une enquête sur l’extradition du suspect de Lockerbie vers les États-Unis

BENGHAZI, Libye (AP) – Le procureur en chef de la Libye a déclaré mercredi qu’il avait ouvert une enquête sur l’extradition d’un ressortissant libyen accusé d’avoir fabriqué la bombe qui a abattu le vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie, en Écosse, en 1988, vers les États-Unis.

Les autorités américaines ont annoncé dimanche avoir arrêté l’ancien officier du renseignement Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi. Le lendemain, il a comparu devant un tribunal fédéral à Washington, DC et a été accusé d’acte de terrorisme international.

S’adressant à des journalistes à Tripoli, le procureur Al-Siddiq Al-Sour a déclaré que l’enquête avait été ouverte suite à une plainte de la famille de Mas’ud selon laquelle son extradition n’était pas légale. Al-Sour a ensuite confirmé l’enquête auprès de l’Associated Press mais n’a pas fourni plus de détails.

La Libye et les États-Unis n’ont pas d’accord formel d’extradition.

Mas’ud a été enlevé de sa maison familiale à Tripoli par des hommes armés en novembre, selon un communiqué publié par sa famille peu après l’événement. La famille accuse les autorités de Tripoli, la capitale libyenne, de l’enlèvement et de l’extradition présumés, a-t-il ajouté. La famille de Masud n’a publié aucun commentaire officiel depuis cette déclaration et n’a pas répondu à la demande de commentaire de l’AP.

Déchirée par la guerre civile depuis 2011, la Libye est divisée entre le gouvernement du Premier ministre Hamid Dbeibah à Tripoli et un gouvernement rival basé dans l’est libyen dirigé par le Premier ministre Fathi Bashagha.

Dans l’ouest de la Libye, les milices ont amassé une grande richesse et un grand pouvoir grâce aux enlèvements et à leur implication dans le commerce lucratif de la traite des êtres humains dans le pays.

Le porte-parole officiel du gouvernement libyen de Tripoli n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’enquête.

Selon Jalel Harchaoui, un analyste spécialisé dans l’Afrique du Nord, une enquête appropriée sur la manière dont Mas’ud a été capturé, détenu et transféré révélerait probablement des mesures illégales.

“Il est peu probable que l’enquête ait lieu à moins que Debibah et sa base de soutien ne s’affaiblissent considérablement”, a déclaré Harchaoui.

Mardi, Bashagha a qualifié l’extradition de Mas’ud d’illégale et a appelé à la libération immédiate de l’ancien officier du renseignement.

Le vol Pan Am à destination de New York a explosé au-dessus de Lockerbie moins d’une heure après le décollage de Londres le 21 décembre 1988, tuant 259 personnes à bord et 11 autres au sol lorsqu’il s’est écrasé. Quelque 190 citoyens américains se trouvaient sur le vol à destination de New York.

Une percée dans l’enquête de plusieurs décennies a eu lieu en 2017 lorsque le ministère américain de la Justice a reçu une copie d’une interview que Mas’ud, un ancien expert en explosifs des services de renseignement libyens, avait accordée aux forces de l’ordre du pays d’Afrique du Nord en 2012, alors qu’en détention à la suite de l’effondrement du règne de plusieurs décennies du colonel Mouammar Kadhafi.

Dans l’interview, des responsables américains ont déclaré que Mas’ud avait admis avoir construit la bombe lors de l’attaque de la Pan Am. Il a également déclaré que l’opération avait été ordonnée par les services de renseignement de Kadhafi, selon un affidavit du FBI.

Les autorités américaines ont annoncé en décembre 2020 des accusations contre Mas’ud. A cette époque, Mas’ud était détenu par des Libyens.

Mas’ud est le troisième responsable du renseignement libyen inculpé aux États-Unis en lien avec l’attaque de Lockerbie, mais le premier à comparaître devant un tribunal américain. Les responsables américains n’ont pas expliqué comment il avait été placé en garde à vue.

Rami Musa, Associated Press