La Libye ouvre une enquête sur l’extradition du suspect de Lockerbie vers les États-Unis

Mas’ud a été enlevé de sa maison familiale à Tripoli par des hommes armés en novembre, selon un communiqué publié par sa famille peu après l’événement. La famille accuse les autorités de Tripoli, la capitale libyenne, de l’enlèvement et de l’extradition présumés, a-t-il ajouté. La famille de Masud n’a publié aucun commentaire officiel depuis cette déclaration et n’a pas répondu à la demande de commentaire de l’AP.

Dans l’ouest de la Libye, les milices ont amassé une grande richesse et un grand pouvoir grâce aux enlèvements et à leur implication dans le commerce lucratif de la traite des êtres humains dans le pays.

Le vol Pan Am à destination de New York a explosé au-dessus de Lockerbie moins d’une heure après le décollage de Londres le 21 décembre 1988, tuant 259 personnes à bord et 11 autres au sol lorsqu’il s’est écrasé. Quelque 190 citoyens américains se trouvaient sur le vol à destination de New York.