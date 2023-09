La Libye, frappée par la tempête, a besoin de plusieurs dizaines de millions d’aide, selon des organisations humanitaires

La tempête Daniel a plongé la Libye, un pays aux prises avec un conflit et une crise économique depuis plus d’une décennie, dans une catastrophe. Avec peu de ressources pour la recherche et le sauvetage, les experts préviennent que les partenaires humanitaires auront besoin de dizaines de millions de dollars pour répondre aux besoins des personnes touchées sur le terrain.

Selon le Programme des Nations Unies pour le développement« Les partenaires humanitaires demandent 71,4 millions de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents de 250 000 personnes ciblées sur les 884 000 personnes estimées dans le besoin, au cours des trois prochains mois ». Roula Abubaker, porte-parole du PNUD, a déclaré à CNBC que l’organisation était toujours en train de collecter des données auprès de la mission sur le terrain pour déterminer le coût total des dégâts.

Plus de 3 000 personnes ont été tuées et plus de 9 000 sont toujours portées disparues, et le bilan devrait s’alourdir, selon le Organisation Mondiale de la Santé, mais les chiffres ont été difficiles à vérifier. Pendant ce temps, l’Organisation internationale pour les migrations estimations 40 000 personnes ont été déplacées à la suite de la tempête. Les centres médicaux ont du mal à soigner les civils et les morgues manquent d’espace pour les défunts.