La Libye enquête sur l’effondrement de deux barrages après que les inondations ont dévasté une ville de l’Est, tuant plus de 11 000 personnes

DERNA, Libye (AP) — Les autorités libyennes ont ouvert une enquête sur l’effondrement de deux barrages qui a provoqué une inondation dévastatrice dans une ville côtière alors que les équipes de secours recherchaient les corps samedi, près d’une semaine après que le déluge a tué plus de 11 000 personnes.

Les fortes pluies provoquées par la tempête méditerranéenne Daniel ont provoqué des inondations meurtrières dans l’est de la Libye le week-end dernier. Les inondations ont submergé deux barrages, projetant un mur d’eau de plusieurs mètres de haut à travers le centre de Derna, détruisant des quartiers entiers et emportant les habitants vers la mer.

Plus de 10 000 personnes sont portées disparues, selon le Croissant-Rouge libyen. Six jours plus tard, les chercheurs continuent de creuser dans la boue et les bâtiments creusés, à la recherche de corps et d’éventuels survivants. Le Croissant-Rouge a confirmé jusqu’à présent 11 300 décès.

Claire Nicolet, qui dirige le service des urgences du groupe d’aide de Médecins sans frontières, a déclaré que les sauveteurs ont trouvé vendredi « beaucoup de corps » et qu’ils étaient toujours à la recherche. « C’était un grand nombre… la mer continue malheureusement d’éjecter beaucoup de cadavres », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Elle a déclaré que des efforts d’aide massifs étaient encore nécessaires, notamment un soutien psychologique urgent pour ceux qui ont perdu leur famille. Elle a déclaré que l’enterrement des corps reste un défi important, malgré certains progrès dans la coordination des efforts de recherche et de sauvetage et dans la distribution de l’aide.

Les autorités et les groupes humanitaires ont exprimé leur inquiétude quant à la propagation des maladies d’origine hydrique et au déplacement de munitions explosives provenant des récents conflits en Libye.

Le procureur général de Libye, al-Sediq al-Sour, a déclaré que les procureurs enquêteraient sur l’effondrement des deux barrages, construits dans les années 1970, ainsi que sur l’allocation des fonds d’entretien. Il a déclaré que les procureurs enquêteraient sur les autorités locales de la ville, ainsi que sur les gouvernements précédents.

« Je rassure les citoyens sur le fait que quiconque a commis des erreurs ou des négligences, les procureurs prendront certainement des mesures fermes, porteront plainte contre lui et le soumettront à un procès », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse à Derna.

On ne sait pas vraiment comment une telle enquête peut être menée dans ce pays d’Afrique du Nord, qui a plongé dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN ait renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, la Libye a été divisée entre des administrations rivales – l’une à l’est, l’autre à l’ouest – chacune étant soutenue par de puissantes milices et des mécènes internationaux.

L’une des conséquences a été la négligence d’infrastructures cruciales, alors même que le changement climatique rend les événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus graves.

Les autorités locales de la ville avaient averti la population de l’arrivée de la tempête et avaient ordonné samedi dernier aux habitants d’évacuer les zones côtières de Derna, craignant une montée des eaux. Mais il n’y a eu aucun avertissement concernant les barrages, qui se sont effondrés tôt lundi alors que la plupart des habitants dormaient chez eux.

Un rapport d’une agence d’audit de l’État publié en 2021 indiquait que les deux barrages n’avaient pas été entretenus malgré l’allocation de plus de 2 millions de dollars à cet effet en 2012 et 2013.

Une entreprise turque a été engagée en 2007 pour effectuer l’entretien des deux barrages et construire un autre barrage entre les deux. La société Arsel Construction Company Limited a déclaré sur son site Internet avoir achevé ses travaux en novembre 2012. Elle n’a pas répondu à un courrier électronique sollicitant de plus amples commentaires.

Pendant ce temps, des équipes de secours locales et internationales travaillaient 24 heures sur 24, à la recherche de corps et de survivants potentiels dans cette ville de 90 000 habitants.

Ayoub a déclaré que son père et son neveu étaient morts lundi à Derna, un jour après que la famille ait fui les inondations dans la ville voisine de Bayda. Il a dit que sa mère et sa sœur ont couru à l’étage jusqu’au toit, mais que les autres n’y sont pas parvenues. « J’ai trouvé l’enfant dans l’eau à côté de son grand-père », a déclaré Ayoub, qui n’a donné que son prénom. « Je me promène et je ne crois toujours pas à ce qui s’est passé. »

Al-Sour a appelé les résidents dont des proches ont disparu à se présenter à un comité médico-légal chargé de documenter et d’identifier les corps retrouvés.

« Nous demandons aux citoyens de coopérer et de se rendre rapidement au siège du comité afin que nous puissions terminer les travaux le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

Les autorités libyennes ont restreint l’accès à la ville inondée pour permettre aux chercheurs de creuser plus facilement dans la boue et les bâtiments creusés pour retrouver les plus de 10 000 personnes toujours portées disparues. De nombreux corps auraient été enterrés sous les décombres ou emportés dans la mer Méditerranée, ont-ils indiqué.

La tempête a touché d’autres régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Bayda, Susa, Marj et Shahatt. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées dans la région et ont trouvé refuge dans des écoles et autres bâtiments gouvernementaux.

Des dizaines d’étrangers figuraient parmi les personnes tuées, notamment des personnes qui avaient fui la guerre et les troubles ailleurs dans la région. D’autres étaient venus en Libye pour travailler ou y voyageaient dans l’espoir de migrer vers l’Europe. Au moins 74 hommes d’un village égyptien ont péri dans les inondations, ainsi que des dizaines de personnes qui avaient voyagé vers la Libye depuis la Syrie déchirée par la guerre.

_____________

Magdy a rapporté du Caire.

Samy Magdy et Yousef Mourad, Associated Press