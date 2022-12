La Libye dit qu’un bateau transportant 700 migrants à destination de l’Europe a été intercepté

LE CAIRE (AP) – Un navire transportant au moins 700 migrants a été intercepté au large de la côte est de la Libye, a indiqué la garde côtière. Il s’agissait de l’une des plus importantes interceptions ces derniers mois de migrants cherchant une vie meilleure en Europe à travers ce pays d’Afrique du Nord déchiré par la guerre.

Les garde-côtes ont déclaré que le bateau avait été arrêté vendredi au large de la ville méditerranéenne de Moura, à 90 kilomètres (56 miles) à l’ouest de la ville orientale de Benghazi.

Il a indiqué dans un communiqué que les migrants sont originaires de différentes nations et que ceux qui sont entrés illégalement en Libye seraient remis à leur pays d’origine.

La déclaration n’a pas fourni plus de détails.

Les garde-côtes ont publié sur Facebook des images montrant un grand navire surpeuplé, la plupart des personnes à bord semblant être des jeunes.

Il s’agissait de l’une des plus importantes interceptions ces derniers mois de migrants naviguant vers l’Europe, une destination pour des milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique.

En août de l’année dernière, des navires militaires italiens ont aidé un bateau rempli de 539 migrants au large de l’île méridionale de Lampedusa. Le bateau a été lancé depuis les côtes libyennes.

La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants à la recherche d’une meilleure qualité de vie en Europe. Le pays riche en pétrole a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

Ces dernières années, les trafiquants d’êtres humains ont profité du chaos en Libye, faisant passer clandestinement des migrants à travers les longues frontières du pays avec six nations. Les migrants sont ensuite entassés dans des canots pneumatiques et autres navires mal équipés et partent pour des voyages en mer risqués. Les responsables n’ont pas précisé quel type de navire avait été découvert au cours du week-end.

L’Organisation internationale pour les migrations a fait état de 1 522 migrants morts ou disparus en Méditerranée cette année. Dans l’ensemble, l’OIM indique que 24 871 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée depuis 2014, le nombre réel étant encore plus élevé compte tenu du nombre de naufrages qui ne sont jamais signalés.

Samy Magdy (), l’Associated Press