La Libye demande officiellement au Liban de libérer le fils du défunt dictateur Mouammar Kadhafi en raison de la détérioration de sa santé

Hannibal Kadhafi, le fils de l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi, est détenu au Liban sans inculpation depuis 2015.

Les autorités libyennes ont officiellement demandé la libération d’Hannibal Kadhafi en raison de la détérioration de sa santé le 14 août 2023.

Hannibal Kadhafi a vécu en Syrie, où il a obtenu l’asile politique jusqu’à ce qu’il soit enlevé et emmené au Liban il y a huit ans.

Les autorités judiciaires libyennes ont officiellement demandé au Liban de libérer l’un des fils du défunt dictateur Mouammar Kadhafi, détenu sans inculpation au Liban depuis 2015 en raison de la détérioration de son état de santé, ont annoncé lundi des responsables.

La santé d’Hannibal Kadhafi se détériore depuis qu’il a entamé une grève de la faim le 3 juin pour protester contre sa détention sans procès. Il a été hospitalisé au moins deux fois depuis et n’a bu que de petites quantités d’eau.

Selon deux autorités judiciaires libanaises, le procureur général de Libye, Al-Sediq al-Sour, a adressé une requête au début du mois à son homologue libanais, Ghassan Oueidat, concernant Hannibal Kadhafi. Les responsables ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

La note indiquait que la coopération du Liban dans cette affaire pourrait aider à révéler la vérité sur le sort d’un éminent religieux chiite libanais, Moussa al-Sadr, porté disparu en Libye en 1978.

Il a demandé pourquoi Kadhafi était détenu et a demandé qu’il soit soit remis à la Libye, soit autorisé à retourner en Syrie, où il avait vécu en exil avec sa femme libanaise, Aline Skaf, et ses enfants jusqu’à ce qu’il soit enlevé et amené au Liban. il y a huit ans.

Le procureur libanais a alors renvoyé l’affaire à Zaher Hamadeh, le juge d’instruction chargé de l’affaire du religieux disparu, qui étudie la demande libyenne et répondra en temps voulu.

Hannibal Kadhafi est détenu au Liban depuis 2015 après avoir été enlevé par des militants libanais exigeant des informations sur le sort de l’imam. La police libanaise a annoncé plus tard qu’elle avait arrêté Kadhafi dans la ville de Baalbek, dans le nord-est du Liban, où il était détenu. Il est depuis détenu dans une prison de Beyrouth.

La disparition d’al-Sadr en 1978 est depuis longtemps un point sensible au Liban. La famille du religieux pense qu’il est peut-être encore en vie dans une prison libyenne, bien que la plupart des Libanais présument qu’al-Sadr est mort. Il aurait 94 ans.

Il était le fondateur du groupe Amal, qui signifie « espoir » en arabe et acronyme du nom arabe de la milice, les Brigades de la résistance libanaise. Le groupe a ensuite combattu pendant la guerre civile libanaise de 1975 à 1990. Le puissant président du Parlement libanais, Nabih Berri, dirige le groupe.

La plupart des partisans d’al-Sadr sont convaincus que Mouammar Kadhafi a ordonné la mort d’al-Sadr dans un différend sur les paiements libyens aux milices libanaises.

La Libye a soutenu que l’ecclésiastique et ses deux compagnons de voyage avaient quitté Tripoli en 1978 pour un vol à destination de Rome et ont suggéré qu’il avait été victime d’une lutte de pouvoir entre chiites.

Mouammar Kadhafi a été tué par des combattants de l’opposition lors du soulèvement libyen de 2011 qui s’est transformé en guerre civile, mettant fin à ses quatre décennies de règne sur ce pays d’Afrique du Nord.

Hannibal Kadhafi, né deux ans avant la disparition d’al-Sadr, s’est enfui en Algérie après le renversement de son père et la chute de Tripoli aux mains des combattants de l’opposition, ainsi que sa mère et plusieurs autres proches. Il s’est ensuite rendu en Syrie où il a obtenu l’asile politique et y est resté jusqu’à son enlèvement.

Les autorités syriennes de l’époque ont fustigé la capture d’Hannibal Kadhafi « par un gang armé » et ont exigé qu’il soit renvoyé en Syrie.

Le défunt Mouammar Kadhafi avait huit enfants issus de deux mariages. La plupart d’entre eux ont joué un rôle important dans son régime. Son fils Muatassim a été tué en même temps que Kadhafi a été capturé et tué. Deux autres fils, Seif al-Arab et Khamis, ont été tués plus tôt dans le soulèvement.

Seif al-Islam, l’ancien héritier apparent de son père, est en Libye depuis sa libération en 2017. Le fils de Kadhafi, Mohammed, et sa fille Aisha vivent à Oman. Al-Saadi, ancien joueur de football, a été libéré de prison en Libye en 2021 après avoir été emprisonné après avoir été rapatrié du Niger en 2014.