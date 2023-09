La Libye continue de rechercher les disparus alors que des corps échouent sur ses côtes | Nouvelles

Les recherches désespérées des disparus se poursuivent dans la ville libyenne de Derna, où les corps échouent encore sur ses côtes ou se décomposent sous les décombres près d’une semaine après que la tempête Daniel a déclenché des inondations dévastatrices dans l’est du pays, qui a souffert des années de négligence en raison des divisions politiques. .

La mission de l’Organisation internationale pour les migrations en Libye a déclaré que plus de 5 000 personnes sont présumées mortes, avec 3 922 décès enregistrés dans les hôpitaux. Le Croissant-Rouge libyen a estimé vendredi le bilan à plus de 11 000 morts, tandis que des milliers de personnes sont toujours portées disparues.

Près de 40 000 personnes ont été déplacées à la suite de la catastrophe, aggravée par la rupture de deux barrages vieillissants.

Mohamed al Bakkali d’Al Jazeera, en reportage depuis Derna, a déclaré qu’au moins 10 corps avaient été retrouvés samedi matin. « Les chances de retrouver des survivants sont très minces. Au lieu de cela, les sauveteurs trouvent plus de corps que de survivants », a-t-il déclaré.

Kamal Al-Siwi, responsable chargé des personnes disparues en Libye, a déclaré que plus de 450 corps avaient été retrouvés au cours des trois derniers jours sur le bord de la mer, dont 10 sous les décombres.

« Le travail est en cours et est très, très, très compliqué », a-t-il déclaré à l’agence de presse Reuters. « Cette opération, à mon avis, prendra des mois et des années. »

Samedi sur le front de mer de Derna – où l’on pouvait voir une voiture accidentée perchée au sommet de brise-tempêtes en béton et du bois flotté éparpillé dans les mares boueuses – des creuseurs ont travaillé pour dégager le chemin pour les équipes de secours et un hélicoptère a scruté la mer à la recherche de corps.

Des districts entiers de Derna, dont la population est estimée à au moins 120 000 habitants, ont été balayés ou enseveli dans la boue brune après la rupture de deux barrages au sud de la ville dimanche soir, déversant des torrents d’eau de crue dans le lit d’une rivière habituellement asséché.

« Nous avons tous été surpris. Nous ne nous attendions pas à une telle catastrophe », a déclaré Khalid, un habitant de Derna, à Al Jazeera. «J’ai perdu ma jeune fille. Que Dieu l’accepte et ait pitié… nous sommes impuissants. Dieu tout-puissant est notre rocher.

La journaliste turque Nour El Jebri, originaire de Derna, a déclaré que des dizaines de membres de sa famille étaient restés coincés sur le toit de leur maison à deux étages pendant une nuit entière alors que l’eau du barrage effondré avait inondé leur maison.

« Ce fut une nuit très tragique. Ils pouvaient entendre les gens crier et crier… alors que l’eau les emportait vers la mer. Ils étaient impuissants », a déclaré El Jebri à Al Jazeera depuis la ville turque d’Istanbul. « Ma famille n’est pas dans un très bon état mental. »

Aide internationale

L’aide internationale commence à arriver dans les régions touchées par les inondations en provenance des Nations Unies, d’Europe, de Russie et des pays du Moyen-Orient.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré samedi qu’elle avait acheminé suffisamment d’aide d’urgence pour atteindre près de 250 000 personnes touchées par la tempête Daniel dans l’est de la Libye, notamment des médicaments essentiels, du matériel chirurgical et des sacs mortuaires pour les défunts. Le bureau des affaires humanitaires de l’ONU a lancé un appel de 71 millions de dollars pour les personnes touchées.

L’Arabie saoudite a annoncé le départ de son vol de premiers secours vers la Libye et la Russie a déclaré que le troisième de ses vols d’aide était arrivé avec un hôpital mobile.

Pendant ce temps, un navire de la marine italienne a accosté à Derna avec des fournitures, notamment des tentes, des couvertures, des pompes à eau et des tracteurs, a indiqué l’ambassade d’Italie en Libye, publiant des photos de navires plus petits apportant du matériel à terre.

Le sauvetage et la reconstruction seront un défi car la Libye, qui a sombré dans un conflit armé après le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, est désormais dirigée par deux administrations – l’une basée dans la capitale Tripoli et l’autre dans l’est du pays.

Le commandant renégat Khalifa Haftar, qui soutient l’administration orientale, s’est rendu vendredi à Derna. Ses forces ont désormais autorisé l’entrée des convois humanitaires envoyés par le gouvernement rival en signe de coopération pour garantir que l’aide arrive là où elle est nécessaire.

Caroline Holt, directrice des catastrophes, du climat et des crises à la Croix-Rouge internationale, a déclaré que la présence de mines terrestres à travers la Libye en raison de la guerre civile en cours sera l’un des nombreux défis rencontrés pour tenter d’acheminer l’aide aux personnes touchées par les inondations.

« Nous savons qu’il y aura des problèmes de sécurité sur le terrain, comme les mines terrestres non explosées. Lorsqu’une inondation de cette ampleur arrive et perturbe la terre, dans la mesure où celle-ci l’a fait, ces mines terrestres, qui autrefois avaient peut-être été clairement cartographiées et dont nous avons compris l’emplacement, maintenant tout cela sera perturbé », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.