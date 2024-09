LA Librería à West Adams célèbre son plus grand espace à ce jour

À l’intérieur du nouveau site de West Adams de LA Librería, le silence tombe sur la foule épaisse de familles multigénérationnelles. Angelica Sauceda, bibliothécaire aux bibliothèques publiques d’Anaheim, fait face à un public de jeunes lecteurs prêts à entendre l’histoire bilingue de « La Siesta Perfecta ».

« Es hora », crie-t-elle. C’est l’heure du conte.

Dimanche, la seule librairie pour enfants de langue espagnole à Los Angeles a invité ses clients à célébrer l’ouverture officielle de leur plus grande vitrine à ce jour. En 2012, les fondatrices Chiara Arroyo et Celene Navarrete se sont fixées pour objectif de fournir des titres importés de qualité en langue espagnole aux écoles locales et aux familles bilingues. Et leur nouvel emplacement de 2 400 pieds carrés marque le moment qu’ils attendaient patiemment : la possibilité de rassembler leur communauté dans un espace qui leur convient enfin.

« Lorsque nous étions une salle d’exposition sur rendez-vous uniquement, les gens frappaient toujours à la porte pour essayer d’entrer. Lorsque nous avons ouvert une petite vitrine, nous n’avions pas assez d’espace pour des événements. La plupart du temps, tous les enfants devaient être à l’intérieur et tous les parents attendaient dehors », a déclaré Arroyo. « Nous avions besoin de plus d’espace pour bouger. »

Les enfants écoutent dimanche à l’heure du conte à LA Librería, où les clients ont été invités à célébrer le plus grand espace de la librairie à ce jour. (Sarahi Apaez/Los Angeles Times)

Arroyo et Navarrete se sont croisés pour la première fois à l’école primaire de leurs enfants, Edison Language Academy. Navarrete, professeur de codage et de systèmes d’information informatiques à Cal State Dominguez Hills du Mexique, et Arroyo, ancien critique de cinéma espagnol, se sont tous deux portés volontaires au salon du livre de l’école. Compte tenu de l’aspect double immersion de l’école, ils se souviennent du peu de titres espagnols vendus.

« Nous avons été surpris. Nous n’avons pas beaucoup aimé la sélection. Quelques [books] comportaient des erreurs ou étaient de véritables stéréotypes », a déclaré Arroyo. « Étant donné le nombre de personnes à Los Angeles désireuses d’apprendre l’espagnol ou d’élever des enfants dans un environnement multiculturel, il était choquant qu’on ne puisse même pas trouver de livres en espagnol dans un programme bilingue. »

Chiara Arroyo et Celene Navarrete, cofondatrices de LA Librería, lors de la célébration dimanche de leur plus grand espace. Au début, ils exploitaient leur librairie dans un ancien salon de coiffure. (Sarahi Apaez/Los Angeles Times)

Au lieu de se plaindre, ils ont agi. Grâce à l’expérience de Navarro en technologie et à l’expérience d’Arroyo dans le secteur de l’édition, les deux ont pu rassembler suffisamment de livres pour la prochaine foire, où ils avaient leur propre table de littérature en langue espagnole. En sélectionnant soigneusement chaque livre d’histoires, les deux hommes affirment qu’ils sont capables de comprendre si bien le marché et les besoins de la communauté parce qu’ils rencontrent les mêmes difficultés avec leurs propres familles bilingues. Au fur et à mesure que la nouvelle s’est répandue, ils ont commencé à vendre dans les écoles de Los Angeles jusqu’à devenir officiellement La Librería en 2012.

En tant que parents très occupés, le duo ne pouvait pas s’engager à rester dans un magasin huit heures par jour. Ils ont donc commencé avec un modèle de salle d’exposition sur rendez-vous uniquement. Opérant dans un ancien salon de coiffure à West Adams, la demande pour leur collection n’a fait qu’augmenter. En 2015, ils se sont installés dans un petit bureau sur Washington Boulevard à Mid-City où ils ont pu ouvrir une librairie aux allures plus typiques. Ils ont commencé à organiser des lectures et des événements, mais étant donné le nombre de personnes qui s’y présentaient, ils affirment que l’espace est rapidement devenu insoutenable.

« Lorsque nous vendions des livres dans ces foires, beaucoup de gens ne savaient même pas que ce genre de livres existait avant de les voir. Sans parler de savoir qu’ils sont disponibles dans une ville comme Los Angeles et dans leurs écoles », a déclaré Arroyo. « Avoir accès à ces livres dans la langue de sa famille est une chose énorme et peut ouvrir un débat, d’autant plus que cette langue a été tellement stigmatisée dans le passé. »

En parcourant les étagères en portant sa fille, la nouvelle maman Crystal Morales se souvient de sa propre relation avec l’espagnol. En raison de la marginalisation de la langue, on lui a appris à comprendre la langue de ses parents mais jamais à la parler. Vivant désormais à La Verne, elle souhaite s’assurer que son bébé parle couramment l’anglais et l’espagnol.

« Je ne me souviens pas d’avoir eu des livres en espagnol dans ma [childhood] à la maison, et maintenant je dirais que la moitié de la bibliothèque à la maison est en espagnol. Je suis définitivement un « enfant no sabo » et je ne veux pas que ma fille grandisse comme moi », a déclaré Morales. « Maintenant, l’espagnol est tellement adopté et plus vous êtes bilingue, plus c’est un atout. »

Aujourd’hui, LA Librería est située dans un espace de 2 400 pieds carrés dont l’aspect hybride est à la fois un style moderne et une façade démodée. Avec des fenêtres en verre et des étagères en bois brut, le magasin regorge de tout, des romans graphiques et livres d’images aux anthologies de poésie et aux romans pour adultes – une nouvelle aventure pour le duo. Avec plus de 250 éditeurs dans son index, la boutique donne la priorité à une sélection spécifiquement destinée aux hispanophones de Los Angeles jusqu’à l’âge de 15 ans.

« Nous avons appris que l’industrie du livre met les Latinos dans la même case et nous essayons de faire le contraire. Nous essayons de représenter et de diversifier la sélection », a déclaré Navarrete. « Ils ne connaissent pas la diversité qui existe en Amérique latine. Nous voulions refléter cela dans la collection.

Averi Johnson, 3 ans, lit un livre de LA Librería. (Sarahi Apaez/Los Angeles Times)

Sheila Pastor, professeur d’espagnol à Santa Monica, avait à peine commencé à parcourir les piles et transportait déjà quatre livres. Ayant enseigné l’espagnol pendant plus d’une décennie, l’éducatrice affirme qu’elle est rarement en mesure de trouver une ressource aussi diversifiée et accessible que LA Librería. Elle prévoit amener ses élèves au cours des prochaines semaines à découvrir le magasin par eux-mêmes et à participer à quelques ateliers.

« Dans le passé, je n’étais pas en mesure de trouver beaucoup de ressources, alors je les crée souvent moi-même à l’aide de jeux de société et autres », a-t-elle déclaré. « J’aime voir qu’il y en a pour tous les goûts. Il y a ces gros livres avec de grandes images pour les plus petits et des histoires qui plairont aussi aux plus grands.

En parcourant la vaste sélection, les visiteurs peuvent trouver des histoires de presque tous les pays d’Amérique latine et même quelques-unes dans des langues autochtones comme le nahuatl et le zapotèque.

« Lorsque vous allez dans une librairie au Mexique, vous ne demandez pas si elle a un livre d’un autre pays. Les autres magasins n’importent pas vraiment d’autres endroits. Mais c’est ce qui rend Los Angeles unique », a déclaré Arroyo.

À l’avenir, Arroyo et Navarrete prévoient d’élargir la programmation d’ateliers de LA Librería, d’organiser des événements de développement professionnel et de continuer à intégrer davantage d’éditeurs dans leur sélection. Alors qu’ils continuent de s’imposer comme un carrefour communautaire, la représentation littéraire reste leur priorité.

« Les gens veulent des livres de leur propre pays », a déclaré Navarrete. « Et nous sommes confiants de leur dire que c’est notre engagement. »