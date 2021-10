On estime que 15 000 personnes se sont rassemblées samedi sur les places de l’Université et de la Victoire devant les bureaux du gouvernement à Bucarest, scandant « Liberté sans certificats » et « A bas le gouvernement ».

Énorme manifestation à Bucarest, en Roumanie, devant le siège du gouvernement contre le couvre-feu du week-end pour les personnes non vaccinées et les nouvelles règles de carte sanitaire obligatoires. pic.twitter.com/YKCmNA83BO — 🧢מאק (@beingrealmac) 2 octobre 2021

La dernière série de restrictions est entrée en vigueur dimanche, limitant l’accès aux lieux de divertissement et introduisant des couvre-feux le week-end pour les personnes non vaccinées.

Bucharest, Roumanie. Verrouillage, protestation contre la corruption. Nous sommes aux côtés des gens du monde entier ! #manifestation#confinementpic.twitter.com/yE8zJJUBfs – Vlad Nita (@VladNita6) 2 octobre 2021

Les autorités ont également émis des mandats de masques pour les espaces publics intérieurs et extérieurs dans les zones comptant plus de 6 cas de coronavirus pour 1 000 habitants, y compris la capitale.

Manifestations massives à Bucarest contre la vaccination obligatoire et la fermeture des non vaccinés dans la maison après 20h 🇦🇩🇦🇩🇦🇩🇦🇩🇦🇩🇦🇩🇦🇩🇦🇩🇦🇩🇦🇩 pic.twitter.com/vzT3yAeXOO – Daniela Pirvu, MD (@Dana61895636) 2 octobre 2021

La Roumanie, qui abrite quelque 19 millions de personnes, se classe au deuxième rang pour les vaccinations dans l’ensemble des 27 États membres de l’UE, avec moins de 28% de la population vaccinée avec deux doses. Mardi, la Roumanie a commencé à « recommander » un vaccin de rappel et cherche à rendre les vaccinations obligatoires pour les médecins et autres personnels de santé.

Avec un total de 1,24 cas officiellement enregistrés et quelque 37 000 décès depuis le début de la pandémie, la Roumanie a connu une forte augmentation des nouvelles infections au cours des dernières semaines, les autorités craignant que les hôpitaux ne manquent bientôt d’unités de soins intensifs.

🔴Nouvelle manifestation pour le 12ème samedi suivant contre le #PassSanitaire et l’#ObligationVaccinale une #Paris comme ici avec le cortège des #GiletsJaunes, très encadré par les forces de l’ordre. #manifs2octobre#COVID-19[FEMININEpic.twitter.com/fSzAL4UXnp — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 2 octobre 2021

Pendant ce temps, en France, quelque 48 000 personnes sont descendues dans les rues pour le neuvième week-end consécutif de manifestations. Les rassemblements ont commencé à la mi-juillet après que le gouvernement du président Emmanuel Macron a mis en place un système rendant obligatoire la présentation d’un certificat de vaccination ou d’un test Covid-19 négatif pour ceux qui souhaitent se rendre dans un restaurant, un théâtre, un cinéma et un centre commercial ou voyager en train longue distance.

