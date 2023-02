La liberté religieuse menacée ; le sommet met en lumière les actions de la Chine et les développements au Japon

La liberté religieuse est non seulement menacée de plus en plus dans le monde par la Chine et d’autres régimes totalitaires, ont averti des dignitaires lors d’un sommet cette semaine à Washington, mais elle est également confrontée à des défis tels que les efforts des gauchistes dans des démocraties aussi solides que le Japon pour freiner les groupes religieux depuis l’assassinat de l’année dernière. de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Les conséquences de l’assassinat ont encouragé les communistes japonais marginaux à tenter de salir et de discréditer le Parti libéral démocrate de longue date de M. Abe sur ses liens avec l’Église de l’unification, selon l’ancien président de la Chambre des États-Unis, Newt Gingrich, qui a averti cette semaine que Tokyo se retrouve désormais dans une situation difficile. “combat politique autour d’une idéologie du communisme, qui veut détruire son principal concurrent” dans une tentative de “prendre le contrôle du Japon”.

“C’est un énorme problème”, a déclaré l’ancien M. Gingrich lors d’un auditoire lors du Sommet international sur la liberté religieuse 2023, faisant référence à la campagne de pression au Japon des membres de l’Église de l’Unification. Les responsables et les membres de l’Église de l’Unification disent avoir fait l’objet de menaces de mort et d’autres formes de harcèlement à la suite du décès de M. Abe.

“C’est un combat politique avec d’énormes ramifications pour la Chine communiste, et c’est très dangereux”, a déclaré le républicain de Géorgie, qui a servi à la Chambre des États-Unis dans les années 1980 et 1990 et reste une force influente au sein du GOP et d’autres cercles conservateurs.

Son avertissement qui donne à réfléchir est venu dans un discours devant des dignitaires réunis lors d’un dîner mardi soir au sommet de l’IRF, un événement qui a présenté les remarques d’un large éventail de dirigeants religieux et politiques internationaux et américains, y compris de l’administration Biden.

Plusieurs ont appelé le monde à reconnaître la menace posée à la liberté religieuse par des régimes théocratiques autocratiques, autoritaires, communistes et même purs et durs dans des pays comme l’Iran, la Corée du Nord et la Chine.

Le message de M. Gingrich concernant la persécution de l’Église de l’Unification concordait avec des remarques plus larges de l’ancien ambassadeur itinérant des États-Unis pour la liberté religieuse internationale Sam Brownback, qui a coprésidé le sommet de cette année. L’assassin de M. Abe aurait eu un grief personnel avec l’église et aurait ciblé l’ancien Premier ministre parce qu’il avait participé à des événements passés organisés par l’église.

Cela a à son tour donné aux critiques de l’Église de l’Unification au Japon une ouverture pour cibler le gouvernement du Premier ministre conservateur Fumio Kishida, mettant en lumière ce qu’ils disent être des liens étroits entre le gouvernement et l’Église. Les responsables de l’Église disent qu’ils coopèrent à l’enquête Abe et disent qu’ils ont déjà répondu aux questions sur la collecte de fonds, l’adoption et d’autres pratiques mises en évidence par les critiques.

“Quand un gouvernement peut supprimer une église, il peut supprimer toutes les églises, toutes les institutions religieuses et vous ne voulez donc jamais vraiment le laisser démarrer en premier lieu”, a déclaré M. Brownback, qui s’est exprimé aux côtés de M. Gingrich mardi. dîner du soir, parrainé par la Washington Times Foundation et la Universal Peace Federation.

“Il s’agit d’un droit humain commun et d’empêcher un gouvernement de le piétiner – même une démocratie aussi bien formée et dotée d’une constitution aussi solide que celle du Japon”, a déclaré M. Brownback, ancien sénateur républicain du Kansas et ancien gouverneur du cet état.

Retombées politiques

Les retombées de l’assassinat d’Abe en juillet dernier ont été politiquement tendues au Japon, où les médias de gauche et les ennemis du parti communiste du LDP, généralement centristes-conservateurs, ont lancé une campagne contre le parti en raison de ses liens présumés avec l’Église de l’Unification, également connue sous le nom de Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification, connue sous le nom de FFWPU.

Bien que M. Kishida ait nié que l’élaboration des politiques du parti n’ait jamais été influencée par la FFWPU, il a répondu à la campagne de pression en renforçant les contrôles internes sur les liens entre les membres du PLD et l’Église de l’Unification.

Le parlement japonais a promulgué une nouvelle loi en décembre pour restreindre les sollicitations de dons aux politiciens japonais par des groupes religieux et autres. La loi a déclenché des avertissements de la part de groupes de liberté religieuse du monde entier, dont la Table ronde internationale sur la liberté religieuse, qui compte des représentants dans des dizaines de pays.

Notamment, la loi interdit aux groupes religieux de se livrer à de soi-disant « ventes spirituelles » d’articles censés avoir une signification religieuse et permet aux croyants, à d’autres donateurs et à leurs familles de demander l’argent en retour donné aux organisations religieuses.

Les membres de l’Église de l’Unification affirment que l’Église ne s’est pas engagée dans des ventes spirituelles depuis plus d’une décennie, et les détracteurs de la nouvelle loi japonaise disent qu’elle a injustement ciblé l’Église en réponse à la campagne de relations publiques alimentée par le Parti communiste sur l’influence politique présumée de l’Église de l’Unification .

D’autres disent que la Diète japonaise est entrée en territoire risqué en essayant de restreindre les activités religieuses en général.

“De toute évidence, la nouvelle législation, l’enquête et les directives visent directement l’Église de l’Unification”, a écrit Leo Lewis, rédacteur en chef du Financial Times Asia Business, dans un article d’opinion début janvier.

« Quelle que soit la bonne intention du projet, le risque a toujours été que dans sa précipitation à adopter quelque chose, le Japon a sauté des questions théologiques extraordinairement nuancées et créé des problèmes potentiels pour un cercle d’organisations et d’activités beaucoup plus large que prévu », a-t-il déclaré. a écrit. “Si ces troubles en viennent à inclure, même indirectement, les principales religions du Japon, le shintoïsme et le bouddhisme, et même la présence chrétienne substantielle ici, le contrecoup politique pourrait être plus grave que celui qu’il était censé éviter.”

M. Gingrich a averti cette semaine que Tokyo risquait de violer “tous les principes sur lesquels la constitution japonaise a été écrite”.

«C’est un combat actuel en temps réel. Ce n’est pas une théorie abstraite », a-t-il déclaré.

“C’est un combat qui, à la fin, je pense que la liberté religieuse gagnera, mais elle ne gagnera que lorsque les dirigeants politiques au Japon décideront qu’il est trop coûteux de lutter contre elle”, a déclaré M. Gingrich.

“Il y a un effort très important de la part de nombreuses personnes pour faire comprendre aux dirigeants politiques japonais que la route sur laquelle ils se trouvent est extraordinairement dangereuse”, a-t-il ajouté. L’Église de l’Unification et son mouvement associé ont été ciblés parce qu’ils ont « été si efficaces pour arrêter le communisme ».