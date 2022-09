La liberté religieuse doit rester libre – Shaw Local

Un article d’opinion récent a été déformé par le titre : “Le danger que le ‘nationalisme chrétien’ représente pour la démocratie.” L’essentiel de l’article était enfoui à mi-chemin dans l’article : « Et mon point de vue libertaire cynique est que le gouvernement ne fait rien de particulièrement bien. Pourquoi le laisser gâcher la religion aussi ?

Sur la base de l’inflation actuelle, d’une économie défaillante, de l’immigration illégale, du financement de la protection policière, des chaînes d’approvisionnement brisées, des réponses COVID-19 mal gérées et des indicateurs de sondage, la plupart des Américains conviennent que le gouvernement ne fait rien de particulièrement bien. Le gouvernement est cynique à propos de Dieu et de la religion.

La liberté religieuse, aussi américaine que la tarte aux pommes, a été bafouée par le gouvernement car il a lamentablement échoué à essayer de gérer médicalement le COVID-19. Les bureaucrates gouvernementaux excessifs se sont une fois de plus révélés plus destructeurs qu’utiles.

L’auteur faisait de bons arguments, puis il a décidé de mélanger dans son commentaire politique sur les nazis d’Hitler, le 6 janvier, Jésus, la prière, le football et tout cela a fini par opposer les chrétiens aux musulmans. Cette fin n’invoque ni le caractère sacré de la religion ni la fraternité du patriotisme ni comment ils peuvent coexister séparément et pacifiquement. L’article est devenu un autre article d’opinion qui a pris parti et a suinté de préjugés et d’influence masqués par la religion.

Le « nationalisme chrétien » a été inventé par les médias pour les médias. Les médias aiment utiliser des étiquettes à des fins d’effet, de persuasion et de propagande.

Certaines factions du gouvernement préféreraient que les religions disparaissent tout simplement et ne compliquent pas leur agenda. Les religions ne se disputent pas les faveurs du gouvernement, mais les politiciens se disputent les électeurs religieux. Les discussions sur nos dichotomies religieuses et politiques nous en disent long les uns sur les autres.

La liberté religieuse doit rester aussi américaine que la tarte aux pommes.

Richard Dime

Richmond