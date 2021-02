Le Premier ministre déclare que la liberté de verrouillage le 21 juin n’est pas garantie

Boris Johnson a averti qu’il n’y avait aucune garantie de se libérer des restrictions de Covid le 21 juin alors que les députés conservateurs l’ont exhorté à accélérer son calendrier de sortie du verrouillage. Le Premier ministre s’est dit « très optimiste » que l’étape 4 de la feuille de route du gouvernement, qui marque la fin des limites légales sur les contacts sociaux et les rassemblements, puisse être mise en œuvre à la date de juin qui lui est provisoirement prévue. Cependant, il a souligné que la prudence était de mise. Judith Woods expose les raisons pour lesquelles elle ne mise pas sur le 21 juin étant le jour où notre liberté reviendra. M. Johnson a également suscité la controverse aujourd’hui après avoir déclaré aux élèves du secondaire que les journalistes «maltraitaient toujours les gens», lorsqu’on lui avait demandé des conseils sur sa carrière. Voir ses remarques au dépourvu en faisant défiler jusqu’à la publication à 12h39.

Un groupe de personnes qui suivront de près les annonces de M. Johnson dans les semaines à venir seront ceux qui planifient un mariage. Mis à part la querelle de la liste des invités pour savoir quels cousins ​​inviter, la planification d’un mariage devrait être amusante et excitante. Mais dans la pandémie, les couples se sont inquiétés des masques faciaux plutôt que de l’heure à laquelle le DJ devrait commencer. Voici un guide des règles sur les mariages et Rachael Sigee explique comment planifier votre grand jour de la pandémie. Penny Walker décrit ce qu’il ne faut pas dire à quelqu’un qui a vu son mariage annulé par Covid.

L’Écosse connaîtra une « réouverture substantielle » à partir du 26 avril

L’Écosse reviendra à un système à plusieurs niveaux à partir de la semaine dernière d’avril, a déclaré Nicola Sturgeon, en confirmant sa feuille de route mise à jour hors du verrouillage. Le Premier ministre a déclaré aux MSP que le système à cinq niveaux devrait voir l’ensemble du pays entrer dans le niveau 4 et descendre au niveau 3, ce qui verrait des secteurs tels que le commerce de détail non essentiel rouvrir à partir du 26 avril. confinement. Bien sûr, tout cela survient alors que le SNP se débat avec les allégations de son ancien chef Alex Salmond concernant un complot visant à l’emprisonner. Tom Harris dit qu’il en révèle beaucoup sur les gens qui dirigent l’Écosse Henry Hill analyse pourquoi la feuille de route rivale de Mme Sturgeon illustre parfaitement pourquoi la décentralisation était une erreur.

Les réservations de vacances d’été augmentent jusqu’à 600 pc

Les compagnies aériennes et les agences de voyage connaissent une augmentation de la demande suite à la feuille de route de Boris Johnson sur la manière dont les restrictions relatives aux coronavirus seront assouplies. Dans les heures qui ont suivi l’annonce du premier ministre, le directeur général d’easyJet a déclaré que la demande de vols avait augmenté de 337% et les vacances de 630% par rapport à la semaine dernière. Et ce malgré la feuille de route pour sortir du lock-out, maintenant une interdiction des voyages internationaux jusqu’à au moins la mi-mai. Voici un rappel des règles, qui laisseront l’Espagne, le Portugal et la Grèce deviner le retour des Britanniques sur leurs plages. Tom Rees analyse pourquoi un deuxième été cruel attend les économies européennes du «Club Med».

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Prince Harry et Meghan | Près de la moitié des adultes britanniques pensent que le duc et la duchesse de Sussex ont laissé tomber la famille royale, selon le dernier sondage. L’enquête de Savanta ComRes a révélé que la même proportion du public (45%) pense avoir eu raison de démissionner en tant que Royals en activité, 43% pensant moins au couple maintenant que l’an dernier. Camilla Tominey a les détails.

Partout dans le monde: lancement des « passeports vaccinaux » en Israël

Il ne faut guère un instant à Jalal Jamal, 28 ans, pour présenter son « passeport vaccinal » et se glisser dans le gymnase. Après un rapide contrôle, le bodybuilder amateur est autorisé à passer pour une séance tant attendue sur les poids. Alors que les Britanniques rêvent une fois de plus de retourner à leurs activités préférées après la publication de la feuille de route du gouvernement hors du verrouillage, ce petit geste pourrait bientôt faire partie du quotidien normal. James Rothwell explique dans cette vidéo comment fonctionne l’application.

Entretien du mardi

« C’est le travail de Channel 4 de remonter le moral des gens »