Troy Millings, à gauche, et Rashad Bilal, co-créateurs de Earn Your Leisure. Source : Tyrell Davis

Rashad Bilal et Troy Millings font partie des classe croissante d’influenceurs financiers qui souhaitent aider les gens à être plus intelligents en matière d’argent. Le duo – respectivement ancien conseiller financier et enseignant – a lancé le podcast “Gagnez vos loisirs” il y a près de cinq ans avec pour mission de promouvoir l’alphabétisation autour de l’argent et de l’entrepreneuriat. Environ 1 personne sur 7 a perdu plus de 10 000 $ en 2022 en raison d’un manque de connaissances financières, selon une étude du National Financial Educators Council. “J’ai réalisé qu’il y avait certaines choses qui n’étaient pas enseignées dans les écoles, notamment la littératie financière et l’éducation financière”, a déclaré Millings à propos de l’idée de créer Earn Your Leisure. En savoir plus sur les finances personnelles :

CNBC a interviewé le duo – amis depuis l'enfance – pour parler de finances personnelles et de littératie financière aux États-Unis. Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

« Investir n’est pas réservé aux personnes riches et fortunées »

Greg Iacurci : Vous dit CNBC l’année dernière que votre “objectif est la littératie financière et l’autonomisation”. En matière de littératie financière, quelle est l’erreur n°1 que vous voyez les gens commettre avec leurs finances ? Rachad Bilal: Ne pas comprendre l’importance d’investir, ou [not] savoir comment fonctionnent les intérêts composés. Pendant longtemps, investir était quelque chose que les gens considéraient davantage comme un luxe et non comme une nécessité. [thinking] si vous êtes capable d’investir, vous faites partie des 1% les plus riches, ou vous devez être riche pour même envisager cela. L’investissement n’est pas réservé aux personnes riches et fortunées. C’est pour tout le monde. Vous pouvez commencer avec des soldes plus petits et un coût moyen en dollars. Troie Fraisages: La relation avec l’argent : Les gens ne comprennent pas quoi en faire ni comment l’économiser. Ce sont des concepts simples qui ne nous sont pas enseignés. Lorsque nous ne savons pas quoi faire, nous faisons ce que nous savons, et cela coûte souvent au-delà de nos moyens. Des erreurs sont commises parce que personne n’est instruit.

Les gens ont peut-être entendu dire que l’investissement et les intérêts composés sont importants, mais ils ne savent peut-être pas pourquoi. Pouvez-vous en parler ? Bilal : La seule façon d’atteindre réellement la liberté financière est de faire fructifier votre argent sans que vous travailliez pour cet argent. Comment y parvenir, c’est en investissant. Un dollar ne vaut que 1 $ s’il est économisé à la banque. Mais 1 $ peut devenir 2 $ s’il est investi. La plupart des gens le comprennent sans même se rendre compte qu’ils le comprennent parce qu’ils ont un plan de retraite. Tout l’intérêt d’un plan de retraite est d’investir. Vous mettez de l’argent dans un 401(k), et cet argent est investi dans l’espoir qu’à 65 ou 70 ans, vous disposerez d’un pécule sur lequel vous pourrez puiser et vivre de votre retraite. La seule façon de ne pas travailler éternellement et d’avoir de l’argent en abondance est de trouver des moyens de gagner plus d’argent avec l’argent dont vous disposez actuellement.

Ce qu’il faut pour atteindre la liberté financière

Troy Millings, à gauche, et Rashad Bilal, co-créateurs de Earn Your Leisure. Source : Multimédia Greenleaf

Vous avez parlé de liberté financière. De combien d’argent une personne a-t-elle besoin pour être libre financièrement ? Bilal : Je pense que tout le monde est différent. Je pense que cela dépend de l’endroit où vous habitez. Mais je dirais que je pense que vous devez avoir une valeur nette à huit chiffres si vous vivez dans des zones suburbaines ou métropolitaines. Je dirais qu’environ 10 millions de dollars apporteraient un certain niveau de confort si d’autres aspects de votre vie étaient maintenus. Et qu’est-ce que la liberté financière ? Fraisages : Je pense que c’est avoir suffisamment de ressources financières pour payer votre style de vie, vos frais de subsistance, et cela vous permet également d’investir de l’argent. Cela pourrait différer. Cela pourrait se situer dans cette fourchette à huit chiffres. Ou cela pourrait être sept chiffres. Il s’agit vraiment d’avoir les ressources financières nécessaires pour faire ce que vous voulez, investir et créer de la richesse générationnelle. Il faut que ce soit quelque chose qui dure sur des générations.

Certaines personnes pourraient entendre cela – sept ou huit chiffres – et se demander : « Comment est-ce possible pour moi ? Pensez-vous que c’est possible pour la plupart des gens ? Bilal : La plupart des gens ne gagneront probablement pas 10 millions de dollars – je suis juste honnête quant à la question que vous avez posée. Nous devons être honnêtes. Mais certaines personnes le feront. C’est pourquoi nous sommes passionnés par l’entrepreneuriat et par l’investissement. Vous ne pourrez peut-être pas accumuler 10 millions de dollars au cours de votre vie, mais vous pourrez peut-être accumuler 1 million de dollars ou 1,5 million de dollars. C’est quand même mieux que d’avoir 70 ans avec 20 000 $ sur son compte bancaire. Je pense que l’aspiration vers un certain objectif, vous ne pourrez peut-être pas réellement atteindre cet objectif, mais si vous n’y parvenez pas, vous serez probablement quand même meilleur. [off] que vous ne l’auriez été si vous n’aviez aucune aspiration et n’aviez suivi aucune règle ou n’aviez pas essayé d’investir ou de démarrer une entreprise ; vous vivez de ce que vous avez. Vous n’achèterez pas une maison pour 1 million de dollars si vous n’avez que 1 000 $ sur votre compte bancaire. Votre vie sera toujours meilleure financièrement que si vous n’aviez pas suivi le chemin vers l’objectif.

Faire en sorte qu’il soit « cool d’être éduqué » sur l’argent

À la personne qui débute en investissement, comment suggéreriez-vous qu’elle s’y prenne ? Fraisages : Quand tu es jeune, tu veux être aussi agressif que possible, et quand tu es plus vieux, tu je veux devenir plus conservateur. L’atténuation des risques en est une grande partie. Nous disons toujours aux gens de commencer par des index : un index entier ou un [industry] secteur dans un fonds négocié en bourse. Cela vous évite de subir la volatilité de voir une action s’apprécier – ce qui pourrait entraîner une hausse – ou se déprécier, où le risque de baisse est bien plus grand.

Dans un récent discussion avec l’entrepreneur et musicien Sean “Diddy” Combs, vous avez mentionné que lorsqu’il vous a rencontré, il vous a dit que vous “rendez cool d’être éduqué”. Comment procédez-vous? Fraisages : Nous sommes authentiquement nous-mêmes, il y a donc une relation naturelle parce que les gens se voient en nous. Lorsque les gens parlent de finance, ils essaient d’en faire un langage qui s’adresse aux masses. Notre mission était de le démocratiser, de le faire apparaître comme quelque chose de très accessible et digeste. Nous nous présentons tels que nous sommes, nous portons des sweat-shirts, nous portons des sweats à capuche. Nous représentons tout le monde. On n’a pas l’impression que c’est réservé à l’élite ou à un public sélectionné. C’est la même chose en classe : un élève doit se rendre compte que c’est quelqu’un auprès duquel je peux apprendre et à qui je veux m’enseigner. C’est ce que ressent notre public lorsqu’il nous regarde. Nous disons également très clairement que nous apprenons également. Nous ne savons pas tout et nous faisons venir les gens [the show] qui peut nous éduquer.

“Avoir de l’argent ne résout pas les problèmes”

Pour vos podcasts, vous avez interviewé plusieurs personnes célèbres et riches – des athlètes professionnels, des musiciens et des artistes, par exemple. Y a-t-il certaines choses dans la finance qui semblent tout aussi déroutantes pour les riches et les célèbres que pour la personne moyenne ? Bilal : Oui, je pense que beaucoup de gens n’ont pas une compréhension complète de la finance. Peu importe combien d’argent vous gagnez. C’est une idée fausse courante. Avoir de l’argent n’atténue pas les problèmes, cela ne fait que les aggraver. Comprendre l’argent ou avoir une bonne compréhension de l’argent n’est pas quelque chose qui est lié à la quantité d’argent dont vous disposez. Je pense que la littératie financière est métastasée au plus haut niveau. Ce sont les mêmes problèmes que tout le monde, c’est juste que tout le monde n’a pas la possibilité de perdre 30 millions de dollars ou d’investir 20 millions de dollars dans un mauvais investissement, puis tout s’effondre. S’ils en avaient l’occasion, ils le feraient probablement, mais ils ne l’ont pas. C’est un microscope plus grand sur les célébrités parce qu’elles sont des personnalités publiques. Est-ce parce que les gens riches et les célébrités ont la capacité de dépenser plus que la moyenne ? Bilal : Je pense que ce n’est pas seulement une question de dépenses. C’est également une idée fausse très répandue, à savoir qu’ils font faillite parce qu’ils dépensent énormément d’argent. Cela n’en est qu’une partie. Mais un autre élément majeur est qu’ils essaient en réalité de faire ce qu’il faut, ils sont simplement mal informés. Vous voyez que beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions en matière d’investissement. Ils investiront dans des choses qui pourraient être des stratagèmes à la Ponzi, de mauvaises transactions immobilières, ils seront entraînés sur une mauvaise voie lorsqu’il s’agira de conseillers financiers ou de personnes en qui ils ont confiance. Ils pensent qu’ils font quelque chose de productif avec leur argent, mais en réalité ils en perdent parce que les investissements ne sont pas entièrement contrôlés et ils ne comprennent pas vraiment dans quoi ils investissent. Je pense donc que c’est un peu plus compliqué que de simples habitudes de dépenses. Tout cela revient au fait de ne pas avoir un niveau de base de compréhension et d’éducation en matière d’argent.